BIGBANG香港站︱世界巡迴演唱會8月展開 11.13至11.15落戶啟德主場館
更新時間：12:50 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:50 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:50 2026-06-11 HKT
韓國人氣天團「BIGBANG」於8月展開世界巡迴演唱會，根據其官方facebook帳戶消息，香港站會在11月13至11月15日（周五至日）舉行，落戶啟德體育館主場館，購票詳情稍後公布。
BIGBANG現時以G-Dragon、太陽及大聲三人形式活動。
BIGBANG 20周年 時隔十年再來港
今年是BIGBANG出道20周年，來港開騷的消息一直傳出，到今日正式落實。根據其官方帳戶的消息，其世界巡迴演唱會，首場為韓國高陽綜合運動場，尾場為高雄體育館。翻查資料，BIGBANG 對上一次來開演唱會已是2017年，於啟德郵輪碼頭舉行《BIGBANG10 THE CONCERT - ‘0.TO.10’ FINAL IN HONG KONG》。
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