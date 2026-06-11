潘焯鴻違禁令藐視法庭判囚21日 上訴得直改判罰款25萬元 潘小文：希望佢唔好再口沒遮攔

中科監察主席潘焯鴻2024年3月發布Facebook帖文及YouTube片段，稱前助手潘小文在慈山寺「偷李嘉誠漢白玉佛」及盜竊口罩等。潘小文入稟控告潘焯鴻誹謗，高等法院下令禁止潘焯鴻發表相關誹謗言論、移除帖文及影片，惟潘焯鴻違反禁制令，民事藐視法庭罪成，判囚21日。潘焯鴻上訴稱在禁制令生效後已移除影片，判監明顯過重，且判監應是最後選項；潘小文一方則認為罰款未能反映事件嚴重性。上訴庭經考慮後裁定潘焯鴻上訴得直，改判罰款25萬元。潘小文庭外稱：「法庭係公平公正的，改罰佢25萬，都希望佢唔好再口沒遮攔」。

潘焯鴻一方：判監應是最後選項 罰20萬已足夠

代表潘焯鴻的大律師章培偉指，潘焯鴻不爭議他確實違反禁制令，但他在得知禁制令生效的一星期內已跟從禁制令內容，把涉案5條影片由公開改為私人影片，故他最終亦已遵守禁制令，並無持續違令。章培偉強調判監應是最後選項，本案涉及前僱主與僱員的私人恩怨，潘焯鴻在影片中只提及他揣測有關口罩或玉佛的公共議題，並不涉商業利益，故建議本案判處20萬元罰款已算充分。

代表潘小文（又名潘麒智）的大律師譚俊傑則指，原審法官曾考慮判處罰款，並非錯誤地沒有考慮其他判刑選項。涉案影片有逾4萬人次觀看，觀看次數亦可帶來收益，並非不涉商業利益。譚俊傑重申緩刑或罰款均明顯過輕，不足以反映潘焯鴻違反禁制令的嚴重性。

潘小文（又名潘麒智）庭外稱，希望潘焯鴻「唔好再口沒遮攔」。何健勇攝

改判罰款25萬 潘小文：希望佢唔好再口沒遮攔

上訴庭法官區慶祥亦提到，若涉及誹謗的影片廣泛流傳及多人觀看，或加深潘小文的精神壓力。章培偉則指，無可否認的是事件對潘小文的損害已造成且無法逆轉，潘焯鴻的確違反禁制令，但判監實在過重，上訴庭需衡量判監是否顯然不適當。

上訴庭法官張澤祐、區慶祥及林雲浩經考慮後，裁定潘焯鴻上訴得直，撤銷監禁刑罰，改判罰款25萬元，將擇日頒布書面理由。上訴庭考慮到潘焯鴻的戶口被凍結，下令潘焯鴻需在7月23日前繳付25萬元罰款。潘焯鴻上訴得直後指：「正義會得到彰顯，我會勇敢面對」，潘小文得知潘焯鴻上訴得直後在庭外稱：「法庭係公平公正嘅，OK啦，罰佢25萬，都希望佢唔好再口沒遮攔」。

案件編號：CACV563/2024

法庭記者：劉曉曦