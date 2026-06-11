明愛女實習醫生涉未經授權瀏覽病人資料 林哲玄指已牽涉誠信問題：就算能畢業也難以正式註冊

明愛醫院一名女實習醫生，近日先後被揭發擅自用醫院器材為自己照X光、找在屯門醫院工作的男友代自己為病人做直腸鏡檢查，昨日醫管局再公布，發現該實習醫生懷疑在未經授權下，擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄，醫管局已報警處理並暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作。

外科醫生、醫療衞生界立法會議員林哲玄今早（11日）在商台節目先後分析三件事。他表示，未經授權瀏覽病人資料本身已涉及誠信問題，性質嚴重。目前涉事者被暫停實習，在這情況下，如該人未能完成實習，就算在醫科畢業也無法正式成為執業醫生。被問到該人為病人做直腸鏡檢查時假手於人，是否因為「嫌污糟」，林哲玄指難以猜測，但直言「嫌污糟就唔好做醫生啦！」

擅用他人帳戶覽病歷最嚴重 涉誠信及私隱問題

林哲玄在節目中詳細分析該實習醫生的三項違規行為，其中以擅用他人帳戶登入電腦系統瀏覽病人紀錄的問題最為嚴重。他指出，醫護人員查閱病人資料時，系統均設有相應權限。若醫生為了跟進自己名下的病人，跨院查閱紀錄是合理且被允許的；然而，涉事醫生本身在該院沒有所屬病人，卻懷疑使用他人的帳戶及密碼登入系統，做法絕對不當。

他強調相關的系統帳戶是不可轉讓的，亦不可以告訴別人密碼。林哲玄擔憂涉事者查閱的內容，是否出於非醫療需要去窺探他人資訊，此舉已牽涉個人誠信問題，亦對病人私隱構成極大威脅，這相信亦是醫管局決定報警處理的原因。

但林哲玄坦言，現實上不可能在系統中禁止醫生查閱非自己跟進的病人，因為一旦病人要入院急救，由前線醫生臨時接管，醫生可能有現實醫療需要，查閱該病人的病歷和藥物敏感等資訊。

外來醫生代做檢查 脫離監督機制兼未顧及病人權益

針對找來另一間醫院的醫生男友「代勞」進行直腸鏡檢查一事，林哲玄形容此舉同樣存在重大缺失。他解釋，實習醫生持有的只是「暫准執業」牌照，明文規定必須在所屬部門上司及專科醫生的嚴格監督下工作。若由非該部門的外院醫生處理，該名外來者不但脫離了原屬醫院的監督機制，更可能抵觸自身的醫生牌照規定。他又指，一旦在「代勞」的醫生檢查期間發生醫療事故，個案會難以跟進，後果可能很嚴重，所以在實習期間的醫療程序，都應該在上司的正規監督下進行，當然上司不可能全天候在身邊看着，但作為實習醫生，也有責任遇到疑難時向主管請教。

此外，進行任何醫療程序前，醫生必須了解病人病歷並取得病人同意。外院醫生既無權查閱該病人的私人病歷，在不了解病情的情況下強行進行檢查，令病人未能得到應有的私隱及醫療保障。對於有揣測指該實習醫生可能覺得直腸鏡檢查「污糟」，林哲玄指具體原因難以猜測，但該程序對已完成實習的醫生而言相對簡單，又笑言：「嫌污糟就唔好做醫生啦！」又指對實習醫生而言，在前線協助病人檢查是吸收經驗的好機會，理應「爭住做」。

外科醫生、醫療衞生界立法會議員林哲玄。資料圖片

醫療儀器非「水喉」 擅自照X光忽視輻射風險

至於擅自使用移動式X光機（C-arm）為自己照X光一事，林哲玄解釋，X光具放射性，使用時必須極度小心並確保環境安全。他指出，儀器平時存放的空間未必具備足夠的輻射隔絕設備，胡亂開啟或會影響附近人員的健康。

他重申，醫療儀器是為病人而設，醫生若自身有醫療需要，亦必須依循「正正經經」的途徑登記求診。他形容使用醫療儀器並非「好像隨便開個水喉，開一開、閂返咁簡單」，若完全沒有任何醫療及登記紀錄便私自進行照射，在程序上絕對不當。

停職恐致未能完成實習 擁學位亦無法執業

事件揭發後，涉事的實習醫生已被暫停臨床工作。林哲玄解釋，醫科生即使取得大學學位，並不等於自動成為執業醫生。要正式註冊，必須順利完成法定的實習期並獲發證明。由於她目前被停職，若最終無法取得完成實習的證書，將變相無法成為正式的註冊醫生。

至於其醫科學位會否被褫奪，他指出除非涉及在學期間以作弊等違反誠信的手段畢業，否則大學一般不會隨意撤銷已頒發的學位，但重申「有學歷不等於能從事該行業」。

最後，對於接連發生違規事件是否反映醫院制度存在漏洞，林哲玄認為，現時正是因為有制度的監察，才能夠將這些問題發掘出來。雖然同事間的警覺性可以加強，但他反問社會是否需要去到完全依賴人工智能、全天候追蹤員工一舉一動的地步。