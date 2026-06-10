「仿糖果」包裝用品屢現誤食意外 政府：過去3年逾600宗誤食求醫個案 兒童佔三分一

過往不時發生兒童誤食包裝近似糖果的非食用產品，導致不適食入院的意外，其中近日就有小學生因誤服包裝近似糖果的入浴劑而送院。這類用品往往欠缺清晰的中文標示，對兒童構成誤食風險。政府今日（10日）回應立法會議員梁文廣質詢，指過去3年誤食非食品類物品求醫個案達623宗，當中兒童佔約三分一。

部分用品包裝不清晰 過去3年僅13宗檢控個案

根據政府提供數字，過去3年（2023-2025年）醫院管理局香港中毒控制中心接獲因誤服非食品類物品而到醫院求診的個案數字，分別是241、192及190宗，總計623宗；當中涉及12歲以下兒童的個案，分別是83、56及72宗，即總計211宗。

商經局指出，任何人士向消費者提供相關產品或物品時，不論以任何形式、包裝和渠道銷售，均有責任確保其安全性符合相關法例要求。現時《消費品安全條例》規定製造商、進口商及供應商須確保其供應的消費品合符合理的安全程度；而《消費品安全規例》規定就消費品的包裝或標籤上的警示或警告，須以中文及英文表達，並且必須清楚可讀。

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政府指，海關於2023年至2025年期間，一共進行5,546次巡查，並就151宗個案立案調查。該段期間，海關分別根據《消費品安全條例》及《消費品安全規例》，就13宗涉及不同類別的消費品的案件，向相關1名涉案人士及10間公司提出檢控，全部被告均被定罪，被法庭判處罰款，金額由4千至3.2萬元不等。

政府又指，教育局一直以來均與不同政府部門和非政府組織保持聯繫，就與學生的健康和安全事宜，提示學校和加強宣傳；衞生署亦會向公眾推廣預防損傷的信息，以保障市民健康。就兒童家居安全，衞生署於2019年推出《家居用具安全指南》，針對一些可造成危險的常見家庭用品、電器及家具，提供安全使用方法的建議。