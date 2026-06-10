保安局青年領袖訪問酒泉航天科技中心 親身體驗國家航天成就

繼香港首位太空人黎家盈執行航天任務成功升空後，保安局青年領袖日前終於抵達甘肅酒泉航天科技中心，深度體驗國家在航天科技領域的卓越成就。

保安局今日(10日)在社交平台發文，指行程緊湊而充實，青年領袖獲安排參加航天技術發展專家講座，深入了解中國航天歷史及其間艱辛的發展歷程。學員深刻體會到，昔日一片荒漠的「航天城」，如何經由多位全心投入國家航天事業的前輩專家，一步步打造成為今日國際級規模的重要基地。

學員更親手組裝衛星模型，藉此認識精密衛星的組成結構。保安局FB圖片

晚飯後，眾人分享行程中的啟發與收穫，以及數日相處的難忘點滴。保安局FB圖片

學員更親手組裝衛星模型，藉此認識精密衛星的組成結構。保安局FB圖片

隨後，學員更親手組裝衛星模型，藉此認識精密衛星的組成結構。晚飯後，眾人分享行程中的啟發與收穫，以及數日相處的難忘點滴。學員不僅友誼更進一步，亦真切領略到國家航天科技的飛躍發展。部分學員更期望能夠追隨黎家盈的步伐，期望有朝一日代表國家出征太空。