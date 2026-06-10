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公務員劃一加薪2%│楊何蓓茵強調需平衡財政與風險 有信心「拉curve」不會衍生「擦鞋」文化

社會
更新時間：09:27 2026-06-10 HKT
發佈時間：09:27 2026-06-10 HKT

行政長官會同行政會議決定向公務員職方提出薪酬調整方案，公務員劃一加薪2%，生效日期追溯至今年4月1日，涉總公帑開支約60億元。公務員事務局局長楊何蓓茵強調，有關決定是按既定機制的六大因素作充分平衡；而立法會公務員及資助機構員工委員會副主席林琳則形容，在目前環球經濟動盪下，2%的加幅是平衡各方的「中庸之道」。

早前公布的薪酬趨勢調查淨指標顯示，高、中、低層公務員分別為4.12%、2.64%及1.17%，與現時行會建議的2%加幅有一定距離。楊何蓓茵今（10日）在電台節目解釋，公務員加薪並沒有一條絕對的加減方程式，每年行會基於六大因素作考慮，包括：香港經濟狀況、生活開支變化、政府財政狀況、公務員團體的要求、公務員士氣，以及薪酬趨勢淨指標。

需顧及未來財政風險理財應謹慎

楊何蓓茵又肯定公務員團隊近年在提振經濟及改善民生上的努力，指出今屆政府以結果為目標，整個工作文化已變得更積極和履職盡責。雖然香港經濟長遠前景向好、遊客數字增長且通脹溫和，但政府仍需考慮長遠的發展需要及龐大的財政承擔，加上地緣政治的影響，例如中東衝突未明朗，政府可能需要預留資金補貼受影響行業。香港作為外向型經濟體，容易受國際金融起落打擊，因此政府在理財上必須小心謹慎。

政府今年10月起推出的「公務員評核優化計劃」第一期，實施「指導性分布機制」（俗稱「拉curve」）」，當中被評為四級或以下的公務員將暫停發放增薪點6個月。有公務員團體擔憂會衍生「擦鞋」或「馬房文化」。楊何蓓茵澄清政府只是要求主管「如實評核」，絕對沒有硬性規定必須將5%的員工評為四級或以下。如果個別職系表現特別精英，部門絕對可以提出理據解釋。她強調，該比例是基於整個職系，包含多個職級及龐大人數作宏觀參考，而非在小型辦公室或小隊內部互相比對，因此她有信心不會出現「擦鞋」或「馬房文化」。

將與職方會面冀體諒大環境

楊何蓓茵表示，今日將會與四個公務員中央評議會的職方會面聽取回應，隨後再向行會匯報作最後決定，並提交立法會財務委員會審議。她相信公務員對社會整體發展及大趨勢有敏銳觸覺，能夠明白政府當前的形勢分析。對於坊間提及的個別社會事件，她指行會作決定時會一併考慮市民的期望與看法。

公務員改革不應只聚焦加減薪

林琳在同一節目亦認為，2%的加幅是一個審慎的決定，是取其中間數的「中庸之道」。她指出，現時環球經濟影響很大，外部經濟動盪及未來的通脹壓力不容忽視，政府未來在城市建設及民生福利上仍有大量開支。

是次加薪預計將涉及約60億元的公帑開支，對於有意見指將影響公務員退休金的承擔。林琳認為，如果政府完全不加薪甚至凍薪，確實會嚴重影響公務員士氣；雖然有部分市民對加薪持反對意見，但在平衡整體經濟環境、政府未來投資及公務員士氣後，2%是取其中間數的「中庸之道」。

對於優化評核制度，林琳表示強烈支持，認為公務員改革不應只聚焦於加薪或減薪，提升整體的治理效能才是政府重中之重的任務。

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