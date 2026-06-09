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鴻毅受查停辦 市建局全額資助37幢樓聘獨立顧問過渡 安基苑率先招標

社會
更新時間：21:10 2026-06-09 HKT
發佈時間：21:10 2026-06-09 HKT

大埔宏福苑大維修工程顧問「鴻毅」正接受執法部門調查，市建局因應「鴻毅」極可能無法履行大廈維修顧問職責，令約40宗維修工程受影響，宣布推出過渡服務，協助受影響法團及業主招標聘用「獨立工程評估顧問」，以釐清工程費用及準備重新招標。市建局將全數資助其中37個曾使用其服務的個案，並已率先為牛頭角安基苑進行招標。

聘獨立顧問釐清完工費用及擬備新標書

市建局與政府正部署在今年第四季推出加強版「招標妥」，但由於籌備需時，而上述約40宗個案已展開維修工程，急需釐清已完工但未支付的工程費用，以及準備新的標書以委聘新的維修工程顧問。市建局將為這些個案提供過渡服務，協助聘請「獨立工程評估顧問」在短期內盡快作出第三方評估及進行草擬標書的工作，好讓在加強版「招標妥」推出後盡快招標聘用新維修工程顧問。

在受影響的約40個個案中，有37個涉及曾使用市建局服務的樓宇。市建局將全數資助這37幢樓宇聘用「獨立工程評估顧問」所涉及的額外費用，即相關法團及業主可免費獲得此項過渡特別支援。至於其餘不屬市建局資助或「招標妥」範疇的個案，市建局亦可考慮以收費服務形式，提供相關的技術支援。

主動聯絡受影響屋苑 安基苑率先招標

市建局會主動聯絡每個已知的受影響屋苑，確認其是否需要協助。若法團決定接受協助，須與市建局簽署服務協議，授權市建局代辦招標、評標及推薦顧問工作。根據《建築物管理條例》，法團隨後須召開業主大會決議通過聘用推薦的顧問，並與其簽署服務合約。

因應情況緊急，市建局已率先為牛頭角安基苑的法團招標委聘「獨立工程評估顧問」，並於6月10日截標。市建局將盡快評標，讓顧問能盡早履新。

受影響的法團或業主如對聘用「獨立工程評估顧問」有任何疑問，可致電市建局熱線 3188 1188 查詢。

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