狗隻入食肆︱食環署剔除重複或不合資格 周五為餘下1615宗申請抽籤

食環署今日（9日）公布，將於本周五（12日）就容許狗隻進入獲准食肆的申請進行抽籤分配名額。食環署發言人表示，食環署於5月18日至6月8日期間接受食肆提交容許狗隻進入的申請，共接獲2,205宗申請，剔除重複、自行撤回及已知不合資格，包括並非持有有效食肆牌照、主要營運模式為火鍋或燒烤的食肆等申請後，署方將為餘下1,615宗申請進行抽籤，以分配首階段不多於1,000個的名額。

周五於荔枝角政府合署進行抽籤

抽籤將於6月12日上午10時於九龍荔枝角荔灣道19號荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，抽籤過程會透過食環署Facebook專頁直播，過程及結果同日會上載至食環署專題網頁。

抽籤過程預留100座位予公眾人士

食環署將預留100個座位予公眾人士，有意出席者須於6月12日或之前，於上午9時至下午5時致電2867 5912或2867 2836預先登記，名額先到先得。​食環署會透過流動電話短訊通知申請人抽籤結果。

此外，署方將於6月16及17日派專責人員到成功申請的食肆，向負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他循規安排。成功申請者須於6月24日或之前，帶同批准信及現有的食肆牌照正本，到批准信內所列的任何牌照簽發辦事處（港島及離島區，九龍區及新界區）繳付140元以修改牌照，加入准許。

若有申請者未有於指定期限內完成手續或因其他原因放棄資格，食環署會按抽籤結果的順序安排其他申請者補上。食環署會於7月指定一日，由該日起容許狗隻進入獲批准食肆；具體日期待稍後公布。