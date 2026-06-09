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教車師傅牌︱運輸署接逾5.5萬份申請 平均167人爭一個位 6.19抽籤決定處理次序

社會
更新時間：18:45 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-09 HKT

運輸署今日（9日）公布，332個新私人駕駛教師執照共接獲55,440份申請，所有組別及配額的申請均超出擬發出的執照數目，將於6月19日抽籤決定處理申請的先後次序，最快7月展開駕駛教師考試。

運輸署今日（9日）公布，332個新私人駕駛教師執照共接獲55 440份申請。資料圖片
運輸署今日（9日）公布，332個新私人駕駛教師執照共接獲55 440份申請。資料圖片

最快7月展開駕駛教師考試

署方由5月14日開始陸續以「#TDDSS」已登記發送人名稱，向所有申請人發出短訊確認及通知其申請編號。如申請人現時仍未收到短訊，可於6月17日或之前致電2783 8890或2804 2600查詢。署方會於6月19日抽籤結束後，同日上載抽籤結果至運輸署網頁，並以同一名稱發送短訊通知申請人其抽籤序號。

運輸署將按抽籤次序核實申請人的資格，並分批以郵寄方式通知合資格申請人參加駕駛教師考試，預計最快於7月展開；不合資格申請人會收到不符合資格通知書。如執照全數發出，餘下的申請將不獲受理。

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