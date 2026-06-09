中大醫院引入本地研發手術機械人 九成半應用於泌尿外科 表現拍得住美國貨

香港中文大學醫院獲慈善基金資助，引入兩部由中大人員領導、本地自主研發的手術機械人，並同時為病人提供手術費資助，至今已完成逾160宗手術，其中有90宗獲資助。為此，中大醫院今日（9日）將院內一間手術中心，命名為「廖榕就陳練瑛伉儷機械人手術中心」。醫院行政總裁鍾健禮說，今次引入的機械人由本地研發、大灣區製造，引入醫院短短一年間，已處理逾160宗手術，且其規格相當高，表現絕對「拍得住」美國的手術機械人，而價錢低近一半，形容是香港醫療創科的重要里程碑。

九成前列腺癌患者術後無失禁

中大醫院引入的「思騰腔鏡手術機械人」，由中大醫學院院長趙偉仁及中大教授歐國威帶領研發，已取得歐洲及內地認證。歐透露，目前全港共有3部思騰腔鏡手術機械人，另有約2、30部已於內地投入服務。

中大醫學院外科學系副教授張源津解釋，手術機械人可提高手術精準度，例如醫生縫針時，人的手腕角度會有限制；而機械人的鏡頭，亦可更清楚地顯示患者體內情況，尤其常用於泌尿科手術中。他解釋，例如前列腺癌往往位於盤腔位置，需要「開大刀」處理；而附近的括約肌、神經線等，一旦受影響，便可能增加病人尿失禁風險。而透過手術機械人將腫瘤精準切除，若是未擴散的個案，根治性可高達9成。

中大醫院過去7個月中有6個月已轉虧為盈

張又指，今次引入的手術機械人可處理所有泌尿外科手術，而機械人至今處理的160多宗案例，亦有9成半涉及泌尿科。不過機械人本身亦可處理其他外科手術，包括結直腸外科、腸胃消化道手術等等。至於資助的條件，他就指基本上每位適合做相關手術的病人亦可獲手術費資助，院內的護士會協助申請，形容是「routinely（常規地）」。

另外，被問到中大醫院的還款情況，鍾建禮解釋，醫院過去7個月有6個月已轉虧為盈，未來會再向公眾交代，但亦認為醫院未來要做好服務，需繼續利用中大醫學院的優勢，例如推進癌症治療，而當中機械人技術是「重中之中」。

記者：伍萬庭

攝影：葉偉豪