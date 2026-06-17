路政署專訪｜自動化科技監察極端天氣 兩小時掌握全港路況 龍翔道重鋪難再試避震？

極端天氣頻繁，路面損毀、塌樹構成道路安全風險。路政署署長邱國鼎接受《星島》訪問時表示，署方已全面引入紀錄道路事故自動化科技，在極端天氣下，只需兩小時即可巡視全港道路，更在去年超強颱風「樺加沙」襲港期間，創下十多小時內清理全港塌樹的紀錄。

雨季來臨前 事先巡查全港水浸黑點

邱國鼎表示，路政署在雨季來臨前，會率先巡查全港水浸黑點並清理渠道，同時檢測樹木健康、修剪高風險樹木。當天文台發出紅雨、黑雨或八號烈風及暴風信號時，署方緊急控制中心會即時運作。 現時監測已採全自動化，不論1823或其他部門收集災情資訊，均會實時自動匯入至路政署的中央數據系統，「我透過手機或電腦，就能立刻看到哪裡水浸、塌樹、阻礙了多少條行車線。」

他又指，透過科技協助，在天氣狀況許可下，例如颱風逐漸減弱之際，署方僅需約兩小時便能完成全港道路的初步巡視。近年路政署與消防處建立緊密協調機制，雙方交換資料，協調塌樹情況。

新瀝青物料重鋪龍翔道 邱國鼎笑言：可能無得再試避震

道路維修亦是路政署恒常工作。提到龍翔道經常被駕駛者抱怨路面顛簸，邱國鼎解釋，該路段多年前建造，過往採用石屎（混凝土）鋪設，優點是耐用，但維修困難，以傳統方式重鋪石屎需封路打碎舊路面，需時至少一周，在交通繁忙的龍翔道根本不可能；即使夜間施工，也會造成嚴重噪音。

不過，邱國鼎指近年迎來兩大契機，一是受惠於中九龍繞道（油麻地段）通車，龍翔道車流下降兩成；另一方面引入內地「高性能超薄磨耗層」新型瀝青物料，只需將原有石屎表面稍微刨去，然後鋪上薄薄一層新瀝青即可。署方計劃趁7月暑假車流量較少的時機，試行重鋪一段龍翔道、由荷里活廣場至牛池灣消防局約900米的東行段鋪設新型瀝青物料。

邱國鼎對新物料有信心，若效果理想，會爭取在深夜時段更頻密地封閉局部行車線，逐步將整條龍翔道重鋪、不再有顛簸的石屎路，笑言全數「白轉黑」（石屎轉瀝青）後，「試車無得再喺龍翔道『試避震』。」

署方計劃把握7月暑假期間車流量較少的時機，試行重鋪一段龍翔道、由荷里活廣場至牛池灣消防局約900米的東行段鋪設新型瀝青物料。

記者：陳俊豪

攝影：何健勇