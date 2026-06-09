膝撞及拖行中度智障男院友 四旬宿舍導師認普通襲擊罪候懲

48歲智障人士宿舍導師去年4月襲擊患中度智障及自閉症的41歲男院友，他今於東區裁判法院承認1項普通襲擊罪。案情指被告因男事主接觸另一院友的褲頭索繩，便膝撞事主背部5次，再把事主拉到地上拖行。主任裁判官張志偉押後案件至6月23日判刑，以待索取社會服務令報告，期間被告續准保釋。

被告何冠霆，今承認於2025年4月13日在香港仔一間智障人士宿舍襲擊X；他另涉4月14日襲擊X，相關控罪則獲撤銷。

膝撞又拖行院友後稱「一時衝動大力咗少少」

案情指，被告案發時是涉案院舍的導師，他負責指導及協助院友更生。去年4月14日下午，院舍主管及社工發現事主X的左手掌有瘀痕，於是翻查閉路電視，竟發現4月13日早上，X和另一名院友在某房間內對着坐，期間X用手觸碰對方褲頭的索繩。

被告於是捉着X的左手，用右膝撞擊X的背部5次，其後再捉着X的右手，把X拉到地上拖行一段距離。主管及社工同月25日報警，被告同日下午被捕。警誡下，被告稱「一時衝動大力咗少少，我唔係有心傷佢」。X被送往醫院診治，同日出院。

案件編號：ESCC606/2026

本報記者