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專訪︱路政署成立40周年 邱國鼎回顧四大發展階段：北都運輸基建高峰即將展開

社會
更新時間：07:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-17 HKT

肩負推動交通運輸基建重任的路政署，今年成立40周年。路政署署長邱國鼎接受《星島》專訪，回顧部門成立以來，四個具時代意義的發展階段；而隨著政府大力推動北部都會區發展，即將展開運輸基建高峰期，重點項目包括北環線主線及支線、本港史上最大單一道路工程「北都公路」等，11號幹線青龍大橋加上正推進港深西部鐵路香港段，有助深化與大灣區互聯互通。

路政署1986年誕生 初期工程重點解決市區擠塞

回顧路政署歷史，邱國鼎笑言，70年代香港尚未有「路政署」這獨立部門；直到80年代，隨着城市急速擴張，政府認為須設立專責且專業部門，統籌全港道路設計、建造與日常保養，路政署遂於1986年正式誕生。他把署方40年發展總括為四個階段：第一階段是80年代，工程重點在於解決市區擠塞及新市鎮連結，例如興建東區走廊、香港仔隧道，以及向北延伸的吐露港公路、屯門公路、大老山隧道等，打通新市鎮與市區連繫。

第二階段是90年代，為配合新機場遷至赤鱲角，核心工程如北大嶼山公路、機場快線、青馬大橋、汀九橋、西隧，成功打通赤鱲角新機場的交通命脈，同時帶動東涌新市鎮發展。

近10年跨境及過海項目相繼落成

第三階段為2000年代的「十大基建工程」時期。邱國鼎指，本港鐵路由最初僅有觀塘、荃灣、港島三條線，這段時期擴展出西鐵、將軍澳線，馬鞍山線，大幅縮短新界西北及新市鎮居民往返市區的時間。此外，港深西部公路、深圳灣公路大橋及昂船洲大橋的落成，亦加強機場、貨櫃碼頭與口岸之間的連繫。

第四階段則是近十年跨境與過海項目，例如港珠澳大橋香港段落成、高鐵香港段通車，促進香港與其他大灣區城市以至内地各省市的互聯互通；屯馬線及東鐵線過海段、屯門至赤鱲角連接路和中九龍繞道（油麻地段）亦在近期相繼落成，進一步優化已發展區域交通網絡。 

北環線主線及支線同步推 目標2034年通車

「每一次香港發展升級，都會迎來一個運輸基建高峰期。」邱國鼎明言，路政署下一個高峰期正是配合北部都會區發展，其中一個重要項目是同步推進北環線主線及支線工程。北環線支線將來投入服務後，將由新田伸延至洲頭及河套區，再接入至新皇崗口岸，駁通深圳地鐵7號線、穗莞深城際鐵路等，讓市民能乘鐵路抵達新皇崗口岸，往返港深兩地更快捷。 

邱國鼎透露，港鐵正推進北環線支線詳細規劃及設計，路政署正審視設計方案及工程預算，為簽訂第二部分項目協議作準備，預料鐵路方案將於今年刊憲，相關環評報告亦會於年內提交環保署審批。

積極推展11號幹線 加強新界西北與市區連接

為推進交通基建提速提效，路政署今年推出《香港鐵路標準》，匯聚國內外的標準再因地制宜，讓香港能「擇優而用」，引入更多優質國內外物料；署方亦成立「鐵路審批組」專責處理新鐵路項目的建築圖則審批，將審批日數減半。受惠於《香港鐵路標準》，北環線項目不僅有望將整體成本降低約兩成，支線時間表亦能提早兩年，與主線於2034年或之前同步開通。 

此外，為貫通北都由西至東的多個發展區、以及五個陸路口岸，署方正全力推展全長24公里的「北都公路」，其長度是中九龍繞道（油麻地段）4.7公里的五至六倍，是路政署有史以來最大型道路工程。

署方亦正積極推展11號幹線，加強新界西北與市區主要幹道連接，為駁通北部都會區與維港都會區鋪路。國家「十五五規劃」明確提出加快推進港深西部鐵路前期工作，港深西部鐵路（洪前鐵路）開通後，洪水橋至前海僅需15分鐘，同時便捷市民透過鐵路前往深圳灣口岸。

記者：陳俊豪
攝影：何健勇

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