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路政署專訪｜青龍大橋「HK」塔身橫架成打卡點 研開放予旅客登頂觀光

社會
更新時間：06:50 2026-06-18 HKT
發佈時間：06:50 2026-06-18 HKT

為應付新界西北逐步發展產生的交通需求，路政署主要工程管理處總工程師鍾志仁表示，正積極推展由屯門藍地交匯處延至大嶼山的11號幹線，以加強新界西北與市區主要幹道連接，為連接北部都會區與維港都會區鋪路。當中，青龍大橋落成後能有效分流屯門公路（深井段）及汀九橋的車流，紓緩相關道路的交通壓力，並提升整體路網的韌性與應變能力。

研參考悉尼及貴州大橋 研容許旅客付費步行及登頂

青龍大橋設計工作將率先展開，為11號幹線「打頭陣」，鍾志仁透露正研究引入「大橋旅遊」概念，開放橋面或橋底，甚至研究容許旅客付費「登塔頂」打卡，為香港增添旅遊新景點。

鍾志仁分享指，留意到海內外有不少將大型基建成功轉化為旅遊景點的例子，例如澳洲的悉尼港灣大橋（Sydney Harbour Bridge），一直設有著名的攀橋活動（BridgeClimb）；內地貴州花江峽谷大橋，亦有結合旅遊觀光的設計。

有見及此，路政署正積極研究在青龍大橋推行「大橋旅遊」元素的可行性，初步構思是開放大橋特定部分，例如讓旅客付費步行於橋底或橋面、設觀光台、觀光電梯，讓旅客登至高處飽覽壯麗海景和打卡。

青龍大橋為全港首條雙程四線行車大橋

11號幹線設有四個大型交匯處，以三條隧道、兩段露天段和一條青龍大橋組成。日後由北面藍地石礦場出發，經掃管笏及青龍頭直達北大嶼山，行車距離將縮短至約12公里。 

青龍大橋為全港首條雙程四線行車大橋，採用「高低橋塔」、「主跨不對稱」設計。其中，「H」字型塔身代表「Hong」，橋塔的「K」字型橫架則代表「Kong」，兩者形成象徵「Hong Kong」香港的具視覺標誌性設計，鍾志仁相信日後可成為香港新地標及旅遊「打卡」熱點。

記者：陳俊豪

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