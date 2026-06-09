地盤工涉非禮女友人7歲女兒 否認企圖肛交等5罪 控方指兩度口交後付$100「買糖食」

41歲地盤工人11年前居住在女友人於秀茂坪某單位時，涉以陽具磨擦女友人7歲女兒的下體，企圖插入肛門不果，要求女童口交及吞精，事後兩度給女童100元「買糖食」。他否認非禮及企圖與女童肛交等5罪，案件今在高等法院開審。受害女童X明將出庭作證。

被控非禮企圖肛交等5罪

男被告張裕康被控2項猥褻侵犯罪、1項企圖與21歲以下女童作出肛交罪，以及2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪。

陽具磨陰舌舔私處

控方開案陳詞指，案發於2015年某日，女童X案發時7歲，X與母親居住在涉案單位，被告張裕康則是X母親的男性朋友，當時亦在該住所同住。被告趁X全裸時戴上安全套，以陽具磨擦X陰部及大腿，多次試圖將陽具插入X肛門但不果。被告在另一日曾躺在床上，要求X跪坐在其頭上，讓被告舌舔X私處。

要求女童口交吞精

被告另曾兩度要求X為他口交，其中一次射精到X口中並要求女童吞精，另一次則射精到X腹部。被告在兩次口交後均給予X現金$100「 買糖食」。

案件編號：HCCC419/2025

法庭記者：劉曉曦