廉署與國家監委合辦亞太經合組織「廉潔促繁榮」研討會 胡英明：廉潔是所有經濟體共同責任

廉政公署與國家監察委員會合辦亞太區經濟合作組織「廉潔促繁榮」研討會，一連兩日在香港舉行。研討會雲集多個不同成員經濟體及國際組織與機構等150餘位代表，共同聚焦廉潔治理促進繁榮發展的議題深入探討和交流，構建務實合作網絡。

探討如何優化營商環境及促進公平發展

廉政專員胡英明表示，今次研討會匯集各方專家來港，目標清晰明確，共同探討廉潔如何建立信任、優化營商環境及促進公平發展，意義重大。廉潔並非某一經濟體的專屬責任，而是所有經濟體的共同責任。各方踴躍參與是次由國家監委與廉署合辦的研討會，展現出共同打擊貪污，推動發展的決心。

胡英明指，「中國香港的反貪模式集執法、預防和教育三管齊下，享譽國際，日後將憑藉堅韌不拔、同舟共濟及奮發向上的『獅子山精神』，秉持誠信理念，繼續為這城市構建信任、穩定和持久的繁榮發展。」

傅奎：中國秉持腐敗零容忍態度

中共中央紀律檢查委員會副書記、國家監察委員會副主任傅奎為研討會致開幕辭時表示，中國堅定不移推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，成功走出了一條在中共中央集中統一領導下，標本兼治、一體推進不敢腐不能腐不想腐的中國特色反腐敗之路，實現了經濟快速發展和社會長期穩定。今年是中國「十五五」開局之年，亦是亞太經合組織「中國年」，中國是亞太經合組織積極的參與者、貢獻者，將繼續與各方一道，秉持腐敗零容忍態度，充分發揮廉潔的保障促進作用，深化反腐敗司法執法合作，推動實現「建設亞太共同體，促進共同繁榮」的願景，讓更多發展成果惠及亞太人民。

林定國：經濟體之間分享知識和經驗至為重要

出任開幕主禮嘉賓的律政司司長林定國亦強調，香港是國際金融、貿易和航運中心，亦是全球最廉潔的地區之一，以健全法治聞名。過去幾十年的發展歷程，充分展現出廉潔如何促進社會可持續發展和經濟繁榮。雖然每一個經濟體都要根據各自的情況，尋找方法以宣揚廉潔，從而促進社會和經濟繁榮，但經濟體之間分享知識和經驗至為重要。香港期望與各經濟體，共同在永不停步的廉潔路上攜手並進。

設有多個專題討論環節

是次研討會主題為「廉潔促繁榮」，邀請了證券及期貨事務監察委員會主席兼廉署防止貪污諮詢委員會主席黃天佑博士及聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞和太平洋地區代表Ms Delphine Schantz 出任主題演講嘉賓，剖析廉潔對經濟體繁榮穩定發展的重要性；亦設有多個專題討論環節，包括「強化誠信以締造美好生活」、「構建穩健的廉潔金融系統」和「推動廉潔的跨境投資及貿易」。

與會者來自14個成員經濟體，即文萊、智利、中國、中國香港、印尼、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、秘魯、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、美國及越南的反貪及執法機構要員；以及亞洲基礎設施投資銀行、國際反腐敗學院、國際反貪局聯合會及聯合國毒品和犯罪問題辦公室的專家及其他不同經濟體的反貪精英。來自本地不同執法部門、商界代表及學者也踴躍參與。

配合「中國年」安排與會者體驗中國文化

為配合亞太經合組織的「中國年」，研討會期間亦安排與會者體驗中國文化，到訪香港海洋公園的「大熊貓之旅」，認識大熊貓生態。

研討會過後，廉署明日(10日)亦會邀請與會者到廉署總部深度交流，全面認識廉署在反貪執法、預防、教育和國際聯繫的工作和最新發展。

