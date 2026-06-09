啟德體育園6.16辦「Slasher Challenge 2026」 融入「劇本殺」招聘約千個「/人才」

啟德體育園將於本月16日假啟德體藝館習藝坊，再度舉辦大型招聘活動「Slasher Challenge 2026」。今次活動以「打破職場框架，成就一拍即合」為主題，聯同劇本殺遊戲體驗館「燒腦會」合作，融入「劇本殺」實景體驗及提供一站式即場面試，預計招聘約1,000名餐飲、客務等範疇的彈性工種人才。

創立八十年代香港實景 融入劇本殺沉浸式求職

啟德體育園將於6月16日（星期二）在啟德體藝館習藝坊舉辦「Slasher Challenge 2026」招聘活動，活動融入「劇本殺」元素，以1980年代的香港為藍本，精心打造沉浸式職場實景，讓參加者化身「時空旅人」，透過角色扮演及任務挑戰，在輕鬆有趣的氛圍中體驗不同工作場景，深入了解園區各類崗位的實際工作內容，發掘個人興趣與職涯發展方向。

活動現場更設有面試專區，讓參加者即場與招聘團隊直接交流並參與面試，實現「一站式」求職體驗，有效減低求職壓力，協助求職者輕鬆踏出職場第一步。

體育園於2025年首辦首屆大型招聘活動「Slasher Challenge」，當時反應熱烈，吸引超過1,600人參加即場面試，當中超過四成獲聘者來自東九龍地區，成功推動社區參與並帶動地區就業發展。

招聘約千個「/人才」職缺 持續推動盛事經濟

作為香港最大型的綜合體育及休閒娛樂新地標，啟德體育園自2025年3月開幕以來，持續舉辦國際體育賽事、大型演唱會及文化活動，積極推動人才發展，並已累計創造逾一萬個就業機會。隨著園區活動及營運需求持續增加，體育園計劃招聘約1,000名「/人才」，涵蓋餐飲服務、客戶服務、票務營運、影音支援及場地設置等多個範疇，持續支持香港盛事經濟發展。

是次招聘活動歡迎年滿16歲、充滿熱誠與幹勁的市民參與。無論是學生、青年、斜槓族、退休人士，還是正在尋找彈性工作機會的人士，均可透過「Slasher Challenge 2026」體驗不一樣的求職旅程，並加入啟德體育園團隊，一同為香港盛事經濟發展作出貢獻。

