Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德體育園6.16辦「Slasher Challenge 2026」 融入「劇本殺」招聘約千個「/人才」

社會
更新時間：12:51 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:51 2026-06-09 HKT

啟德體育園將於本月16日假啟德體藝館習藝坊，再度舉辦大型招聘活動「Slasher Challenge 2026」。今次活動以「打破職場框架，成就一拍即合」為主題，聯同劇本殺遊戲體驗館「燒腦會」合作，融入「劇本殺」實景體驗及提供一站式即場面試，預計招聘約1,000名餐飲、客務等範疇的彈性工種人才。

創立八十年代香港實景 融入劇本殺沉浸式求職

啟德體育園將於6月16日（星期二）在啟德體藝館習藝坊舉辦「Slasher Challenge 2026」招聘活動，活動融入「劇本殺」元素，以1980年代的香港為藍本，精心打造沉浸式職場實景，讓參加者化身「時空旅人」，透過角色扮演及任務挑戰，在輕鬆有趣的氛圍中體驗不同工作場景，深入了解園區各類崗位的實際工作內容，發掘個人興趣與職涯發展方向。

活動現場更設有面試專區，讓參加者即場與招聘團隊直接交流並參與面試，實現「一站式」求職體驗，有效減低求職壓力，協助求職者輕鬆踏出職場第一步。

體育園於2025年首辦首屆大型招聘活動「Slasher Challenge」，當時反應熱烈，吸引超過1,600人參加即場面試，當中超過四成獲聘者來自東九龍地區，成功推動社區參與並帶動地區就業發展。

招聘約千個「/人才」職缺 持續推動盛事經濟

作為香港最大型的綜合體育及休閒娛樂新地標，啟德體育園自2025年3月開幕以來，持續舉辦國際體育賽事、大型演唱會及文化活動，積極推動人才發展，並已累計創造逾一萬個就業機會。隨著園區活動及營運需求持續增加，體育園計劃招聘約1,000名「/人才」，涵蓋餐飲服務、客戶服務、票務營運、影音支援及場地設置等多個範疇，持續支持香港盛事經濟發展。

是次招聘活動歡迎年滿16歲、充滿熱誠與幹勁的市民參與。無論是學生、青年、斜槓族、退休人士，還是正在尋找彈性工作機會的人士，均可透過「Slasher Challenge 2026」體驗不一樣的求職旅程，並加入啟德體育園團隊，一同為香港盛事經濟發展作出貢獻。
 

最Hit
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
3小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
21小時前
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
6小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
23小時前
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
影視圈
15小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
3小時前
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
突發
6小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
2小時前