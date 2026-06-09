港鐵慶特區成立29周年 送7.1萬張免費車票及逾700萬元商場禮券

港鐵公司宣布，為慶祝香港特區成立29周年，將於今年7月1日送出7萬1千張免費本地單程車程，並機場快綫推出小童免費及學生、長者半價優惠。此外，港鐵商場亦會送出總值710萬元的購物優惠券及推出消費獎賞。

7月1日抽獎送7.1萬張免費車票 機場快綫推暑期乘車優惠

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，港鐵一直與香港並肩成長，推動城市前行。在特區成立29周年之際，港鐵希望藉著送出心意與各界一同慶祝，並祝願香港百業興旺，繁榮昌盛。

港鐵將以抽獎形式送出7萬1千張免費本地單程車程（不包括機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等車廂、羅湖及落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士）。MTR Mobile登記用戶可於7月1日上午9時至下午6時期間參與抽獎，只需開啟應用程式並進入抽獎頁面點擊按鈕，即可即時獲知結果。中獎用戶的免費車程將自動存入「我的收藏」功能內，用戶可按指示領取至「我的車票」作日後使用。

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港鐵將以抽獎形式送出7萬1千張免費本地單程車程。

另外，由7月1日至8月31日期間，3至11歲小童憑小童八達通可免費乘搭機場快綫往返市區車站（香港、九龍或青衣站）與機場站或博覽館站。持「學生身分」個人八達通的學生，以及持樂悠咭的60歲或以上香港居民，亦可享半價優惠乘搭機場快綫往返市區車站及機場站。

港鐵商場派710萬元電子優惠券 增設消費獎賞

為增添顧客購物樂趣，港鐵商場將於6月29日透過MTR Mobile「一Click即搶」活動，送出2萬2千2百份港鐵商場電子優惠券，總值達710萬元。

此外，由7月1日至8月31日，MTR Mobile登記用戶於指定港鐵商場單一消費滿港幣800元，即可獲贈港幣300元電子優惠券，供下次購物時使用。