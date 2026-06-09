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四旬伯父強姦12歲智障姪女 上下其手迫口交肛交 認5罪7.21判刑

社會
更新時間：12:09 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:09 2026-06-09 HKT

42歲無業男子3年前多次在家性侵當時12歲輕度智障姪女，強迫性交、肛交及口交，姪女向寄養家長揭發事件。無業男今於高等法院承認強姦、非禮、肛交等5罪，他在錄影會面時稱姪女被他性侵時沒有時間作出回應，但姪女遭強姦時表達痛楚，他也認為姪女可能不想與他發生性關係。控辯雙方透露被告有一名16歲輕度智障兒子，姪女事後亦患創傷後遺症。法官張慧玲把案件押後至7月21日判刑，以待索取被告的心理報告。

被告Y.C.L.今於高等法院承認強姦、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、與21歲以下女童作出肛交及2項猥褻侵犯共5罪。其承認案情指，本案事發於2023年7月至8月，案發時40歲的被告是X父親的兄長，X當時年約12歲，患有輕度智障，智商為60，屬於精神上無行為能力人士。

大肆非禮強姦口交摀嘴肛交

由2021年7月26日起，X開始與寄養家長同住，X在2023年7月至8月期間5個周末獲准休假回家居住。X當時到被告的村屋遊玩，X在床上玩手機時遭被告隔衣摸下體及掐乳頭，其後變本加厲，從X的短褲褲腳將陽具插入X的陰道並抽插。X表明痛楚要求被告停手，被告則要求X為他口交，直接把陽具插入X口中並抽插了約3分鐘，X感到不適並想嘔吐，被告在X的妹妹入房時才停止。

被告另一個周末趁X在他家看電視時，拉開X的短褲將陽具插入X的肛門約15分鐘，X期間因肛門疼痛且感到不適而尖叫，被告則一手摀住X的嘴，一手隔衣摸X胸部。X在另一個周末到爺爺家居住，被告要求X坐在他的大腿上，他遂雙手伸進X的胸圍內放肆摸胸，再伸手入X內褲摸X私處。

姪女將事件告知寄養家庭揭露事件

X在2023年9月15日向寄養家長透露上述事件，寄養家長聯絡社工，社工報警處理。X被送院檢查時處女膜有裂傷，但身體沒有瘀傷或受傷的跡象，亦沒有懷孕或性病。

被告在2023年9月26日被捕，他在口頭警誡下承認曾強姦X並與X進行肛交，亦承認曾觸摸X的胸部並要求X為他口交。他另在錄影會面中供稱，X被他性侵時沒有時間作出回應，他不清楚X是否想與他發生性關係，他指自己沒有射精，也沒有使用安全套。

案件編號：HCCC389/2025
法庭記者：劉曉曦

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