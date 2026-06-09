每日雜誌｜退役運動員轉型投身新職場 學者建議拓金融科創行業 提供多元化出路

政府致力推動體育發展，除增撥資源培訓精英運動員，亦推行「退役運動員轉型計劃」，協助退役運動員展開人生新章。有學者建議當局將計劃的範疇擴展至金融機構或科創公司，為運動員提供更多出路。近年本港體育產業得到長足發展，業界料與體育產業的相關工作，由推廣、營銷以至體育爭議、調解等，需求均會增加，退役運動員可望成為「新力軍」，但亦應及早提供輔導，協助運動員調適心情，以迎接退役後的新生活。

2018年起政府透過中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）推行「退役運動員轉型計劃」，資助中學和體育機構聘用退役運動員，並提供在職培訓及進修資助。合資格者（見表一）可獲4年基本資助期，個別情況最多可延長2年。過去5年，共有354名退役運動員參加該計劃（見表二），當中74%受聘於中學。

計劃下港協暨奧委會協助進行配對，退役運動員可到中學出任體育推廣主任，推廣運動及發掘新秀，亦可到體育總會或機構當行政人員，學習行政管理。參加者須接受人工智能（AI）網頁製作及運動企業管治等在職培訓，並獲跟進轉型進度及職涯諮詢。

數名曾參加該計劃的退役運動員指，退役前往往為籌謀未來感到徬徨。過去不少退役運動員轉職教練，具名氣的運動員更會創業開辦訓練學校，但他們無意投身教練工作，便參加「退役運動員轉型計劃」，「留在體育範疇內工作較易掌握，亦趁機看看外面的世界。」

具備堅毅精神 職場有優勢

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德認同該計劃對退役運動員有一定助力，但他建議當局跟商界合作，於計劃加入金融及科創公司的工作職位，為退役運動員提供多元化出路。

他認為，運動員具備堅毅、適應力強及互相尊重的體育精神，在職場具備一定優勢，亦可讓他們在繼續發揮其不屈不撓的奮鬥精神。

本港近年銳意發展體育產業，2023年香港體育及相關活動以基本價格計算的增加價值為440億元，較2020年310億元增加130億元。就體育及相關活動就業人數，2023年為8.4萬，較2020年的7.5萬增加9000人，亦超越2019年高峰的8.3萬人。體育界指，啟德體育園去年啟用後，本港舉辦多項大型體育賽事，加上其他國際體育比賽相繼落戶香港，料相關就業人數將持續攀升。

香港浸會大學運動及健康科學系教授劉永松提到，體育產業漸見成效，為退役運動員帶來新契機。他指，涉及運動產業方面的相關工作，涵蓋推廣宣傳、營銷策略、活動管理、運動員經理人制度，以至體育爭議、調解等不同範疇，衍生不同的工作機會。他建議退役運動員應拓闊眼光，嘗試在新工種中尋找發展機遇。

香港浸會大學運動及健康科學系教授劉永松指，體育產業長足發展為退役運動員提供不同的機會。

他舉例，近年體育推廣工作越見增加，但退役運動員過去或較少接觸文書工作，或會擔心自身文筆欠佳，惟時下AI文書應用程式，已可提供文稿架構，協助完成初稿。運動員可按需要修改或增刪內容，大大提升工作效率。

從事體育推廣平衡商業「雙贏」

有運動公關亦指，體育推廣工作有別於一般商業宣傳，因現時不少體育推廣涉及商業贊助，推廣人員既要突出體育運動，亦須兼顧宣傳商業贊助機構、產品或品牌，確實需要一定技巧。他指，退役運動員從事體育推廣工作的優勢，在於他們本身明白體育活動取得贊助並不容易，較能平衡商業與體育活動，從而獲得「雙贏」效果。

學友社執行總監梁國成是前香港男子籃球代表隊成員。他稱，商業社會講究資歷架構，並以此作為升遷及評核的基準，建議退役運動員多讀書裝備自己。他表示，現時多間大學為退役運動員提供進修機會，協助他們轉職體育老師，或修讀「體育管理」、「運動商業專業管理」等不同體育相關課程，增加職業發展路向。

前香港水球隊成員黃俊豪，則關注應及早為運動員提供生涯規劃，讓他們在全面投入比賽及訓練之餘，亦能及早謀劃未來職業及生涯方向。

劉永松亦認同進修對退役運動員的助力，但指出若運動員選修體育相關學科時，課程中應提供相關的實習機會，讓學員認識到學科的方向，有助實踐所學，避免「選錯科」。

心理及職業輔導助減少不安

不過，劉更關注運動員於退役前，是否獲得充分的輔導和支援。他指出，運動員退役除了告別昔日的自己，還要尋找未來、謀劃新生活。他指，未必所有運動員對未來發展都早有定案，建議當局於運動員退役前1年提供心理及職業輔導，了解他們對未來的看法，並因應需要提供就業及進修的諮詢服務，協助擬定前路及面對退役後的不安。

文化體育及旅遊局發言人指，參與「退役運動員轉型計劃」的退役運動員來自逾30項運動項目，包括單車、田徑及羽毛球等。政府每年視乎港協暨奧委會的預算，推行相關計劃，由2021至2022年度，至2025至2026年度，政府平均每年預留約3000萬元推行該計劃。

發言人續稱，政府亦透過「香港運動員基金」，為現役及退役運動員提供教育及運動證書資助，支持運動員持續進修，以培育知識型運動員。同時，政府亦透過基金下設立的「精英運動員優秀表現嘉許計劃」，向合資格的退役全職運動員提供最高逾100萬元的一筆過現金獎勵，以加強他們在退役後開展「第二事業」的能力。

亞運賽艇金牌得主 王瑋駿學行政做管理

過去5年，共有350多人參加「退役運動員轉型計劃」，包括2023年杭州亞運金牌得主的賽艇運動員王瑋駿。由賽場到職場，他希望藉「退役運動員轉型計劃」學習行政經驗，裝備自己，再籌劃未來發展。

賽艇運動員王瑋駿於奧夢成真有限公司擔任行政主任。

王瑋駿於2023年杭州亞運中與隊友勇奪金牌，翌年退役。

現年26歲的王瑋駿，目前於港協暨奧委會轄下的「奧夢成真有限公司」擔任行政主任，負責文書和管理教練團隊，協助安排準備退役及已退役運動員，前往資源匱乏的學校擔任教練，並安排參加「體育大使計劃」的運動員到訪社區，分享勵志故事及推廣體育運動。

王於2024年退役，同年完成教育大學健康教育學士課程。由運動員到職場「新鮮人」，他發現是兩條截然不同的賽道。他參加「退役運動員轉型計劃」，接觸運動以外的世界，重新學習電腦應用和文書處理等工作技能，並將過去為比賽做足準備的心態帶到職場，報讀人力資源短期課程。他視參加計劃為人生一個中途站，未來打算攻讀相關碩士課程，以裝備自己，並有意投身體育產業的工作。

體育爭議調解是未來發展方向

體育界時有涉及運動員與體育總會的爭議事件發生，演變為城中熱話。近年政府推出「體育爭議解決先導計劃」，並舉辦相關體育爭議調解培訓課程，參加者亦包括退役運動員。

2024年《施政報告》提到，本港須建設體育爭議解決制度及推廣體育仲裁。

2024年《施政報告》提到，隨着體育運動和產業發展，體育糾紛越趨複雜，本港須建設體育爭議解決制度及推廣體育仲裁。去年初起，亞非法協香港區域仲裁中心與香港奧林匹克學院聯合舉辦多次「體育爭議調解培訓課程」，是本港首次舉辦相關課程，學員除了律師及體育教練外，亦包括退役運動員。

香港浸會大學運動及健康科學系教授劉永松指出，體育爭議調解亦是退役運動員的一個未來發展方向。他解釋，運動員具有運動背景，較易掌握運動員的心態，並理解體育糾紛的爭議點，有助居中調解，較只具備法律知識的調解員具優勢。

記者：關英傑