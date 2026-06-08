狗隻入食肆︱最後一日接受申請 食環署至中午收逾2100表 稍後公布抽籤安排
更新時間：19:21 2026-06-08 HKT
發佈時間：19:21 2026-06-08 HKT
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容許狗隻進入食肆牌照今日( 8日 )截止申請。食環署表示，截至今日中午12時，該署共接獲超過2100宗食肆提交容許狗隻進入的申請。申請期將於今晚11時59分結束。為審慎有序地推行新措施，首階段設有不多於1 000個名額。該署在申請期結束後會核實各個申請的資格及剔除重覆的申請，並為有效的申請進行抽籤方式以分配名額。有關抽籤的安排和詳情將稍後公布。
成功申請者本月中旬收到通知
該署將於本月中旬通知成功申請者，並會派專責人員到成功申請的食肆，向食肆負責人講解法例要求、牌照條件及其他循規安排。成功申請者須於指定期限內繳付140元以修改牌照，加入准許。該署會於7月指定一日，由該日起容許狗隻進入獲批准食肆，日期將稍後公布。
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