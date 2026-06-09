《The Standard》專訪︱資金資訊人才自由流動 跨國企業發展絕佳地點 國際商會港區主席：法治成就香港為爭議解決樞紐

全球商業環境日益複雜，企業對爭議解決服務需求有增無減。國際商會─香港區會主席布英達（Keith Brandt）接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪時指，國際社會對香港獨立的司法機關和普通法制度充滿信心。香港得益於此「歷史優勢」，在爭議解決領域的認可程度不斷提高，成為區內及全球首選的爭議解決中心。

身兼律師事務所Dentons香港辦公室管理合夥人的國際商會─香港區會主席布英達在專訪中表示，香港憑藉自身的「歷史優勢（historical prominence）」，使其作為區內及全球首選爭議解決中心的角色日益獲得國際認同；而這優勢得以維持，關鍵在於香港擁有獨立的司法機關和普通法制度。他說：「獨立的司法機關是香港的優勢之一，讓國際社會對香港保持信心。」

普通法制度吸引外國投資者

布英達表示，普通法制度提供可靠和明確的環境，對外國投資者尤為吸引。投資者遇到合約爭議時，能透過法院或替代爭議解決制度獲得保障，而仲裁和調解服務亦鞏固了香港維護國際公認原則與標準的形象。在「一國兩制」下，這些優勢得以發揮，亦奠定了香港的地位與成就。

他續指，香港同時確保資金、資訊和人才的自由流動，促進商業效率，令到香港成為跨國公司進入中國內地，以及讓內地企業走向全球的絕佳地點。

國際調解院舉足輕重

布英達亦提到，去年10月國際調解院於香港成立，是全球首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間組織。新加坡等地政府多年來在爭議解決範疇投入巨資，而國際調解院的成立非常重要，有助香港應對區內競爭對手的挑戰。此外，亞非法協香港區域仲裁中心自2022年5月成立以來，市場對該中心的替代爭議解決服務的需求亦不斷增加。

推廣香港作為領先的爭議解決樞紐是國際商會─香港區會的核心使命之一。國際商會於法國建立國際仲裁院，而香港區會作為其分支，亦將其爭議解決工作延伸至香港，為有意熟悉有關領域的人士提供培訓。

布英達解釋，國際商會─香港區會目前約有130名成員，涵蓋貿易、金融和法律領域的本地與國際業界人士。商會於2018年起舉辦「國際商會國際商事調解比賽」，規模越辦越大，參賽隊伍由兩年前的20隊增至去年的40隊，並期望今年會增至60隊，為世界各地的法律系學生提供調解實務經驗。

他又指，香港特區現屆政府已加大力度，致力將香港打造為具吸引力的爭議解決樞紐。律政司司長林定國今年3月便率領了法律業界代表團前往上海和杭州，深化法律及爭議解決服務的合作。代表團展示了香港世界級的法院和仲裁設施可以如何服務當地企業，同時推廣香港在集資方面的優勢。