世界盃2026︱蘭桂坊辦狂熱嘉年華 逾20商戶參與 設大屏幕直播及球迷專區

四年一度的世界盃決賽周將於本周五（12日）開鑼。蘭桂坊協會今日（8日）宣布啟動「FIFA世界盃2026狂熱嘉年華」，6月11日起至7月20日世界盃決賽日舉行，為期約六星期，區內超過20間餐廳、酒吧及娛樂場所參與，吸引球迷、旅客及市民到蘭桂坊一帶觀賽及參與。

盛智文盼街道化身大型球場散播世界盃氣氛

蘭桂坊集團主席盛智文表示，蘭桂坊會配合世界盃賽事推出一系列足球主題活動，而蘭桂坊一向是體育迷聚集的熱門地點，期望整條街道在賽事期間可變成一個大型球場，讓市民及旅客一同觀看賽事，感受世界盃氣氛。

第二階段活動推美食與街頭表演

盛智文又指，現場將設大型屏幕直播賽事，方便球迷聚集觀看。他表示，蘭桂坊位處中環核心地段，不論日間、夜晚甚至凌晨時段，均有來自世界各地的人流，認為當區適合舉辦大型體育盛事相關活動。

「FIFA世界盃2026狂熱嘉年華」將貫穿蘭桂坊核心地段，覆蓋德己立街、蘭桂坊里及安里。活動第一階段由6月11日至7月17日舉行，將設一連串主題預熱活動，並於蘭桂坊不同位置設特色主題裝置及打卡位。第二階段由7月18日至7月20日舉行，現場將設有餐飲攤位及街頭表演，指定路段亦會化身成世界盃球迷專區。

實習記者：歐翔泰

攝影：汪旭峰