Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉自稱通利琴行代言人及抗拒警員 劉馬車獲撤欺詐罪 還押至7.20再訊

社會
更新時間：17:10 2026-06-08 HKT
發佈時間：17:10 2026-06-08 HKT

外號「劉馬車」的劉駿軒涉嫌訛稱是通利琴行代言人，導致通利琴行名譽受損，另於天水圍天恩邨阻差辦公。劉早前被控欺詐等2罪，案件今於九龍城裁判法院再提堂，控方索取律政司意見後，認為欺詐罪的證據不足，申請撤控。裁判官莫子聰批准撤控申請，劉駿軒現被控一項抗拒警務人員罪。莫官另應辯方申請押後案件至7月20日再訊。劉駿軒原本在本案獲准保釋，他今保棄保釋，須還押候訊。

29歲被告劉駿軒，現被控一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，指他於2026年2月13日，在香港新界元朗天水圍天瑞路天恩邨恩澤樓某室內，抗拒在正當執行職務的警務人員，即一名警員。

獲批准撤回的欺詐罪指，被告涉於2026年2月9日與同年2月11日之間，首尾兩日包括在內，在香港某處意圖欺詐並藉欺騙，即訛稱自己為通利琴行有限公司的代言人，並在網上虛假宣傳折扣，而誘使公眾誤以為該折扣存在並向通利琴行查詢，而導致通利琴行名譽受損。

案件編號：KCCC504/2026
法庭記者：雷璟怡

最Hit
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
4小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
6小時前
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 震後約五小時海嘯威脅已大致解除︱持續更新
即時國際
1小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 16:00 HKT
胡楓演唱會｜修哥兩度險生意外 腳軟向後跌幸得劉德華頂住 落樓梯絆倒向前仆好牙煙
胡楓演唱會｜修哥兩度險生意外 腳軟向後跌幸得劉德華頂住 落樓梯絆倒向前仆好牙煙
影視圈
7小時前
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
00:26
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
即時國際
4小時前
關嘉敏自爆遭前輩拍檔擅加「親熱戲」  崩潰委屈怕開工：拒絕唔到  點名一男星揭錫錫細節
關嘉敏自爆遭前輩拍檔擅加「親熱戲」  崩潰委屈怕開工：拒絕唔到  點名一男星揭錫錫細節
影視圈
5小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
影視圈
9小時前