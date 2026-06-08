涉自稱通利琴行代言人及抗拒警員 劉馬車獲撤欺詐罪 還押至7.20再訊

外號「劉馬車」的劉駿軒涉嫌訛稱是通利琴行代言人，導致通利琴行名譽受損，另於天水圍天恩邨阻差辦公。劉早前被控欺詐等2罪，案件今於九龍城裁判法院再提堂，控方索取律政司意見後，認為欺詐罪的證據不足，申請撤控。裁判官莫子聰批准撤控申請，劉駿軒現被控一項抗拒警務人員罪。莫官另應辯方申請押後案件至7月20日再訊。劉駿軒原本在本案獲准保釋，他今保棄保釋，須還押候訊。

29歲被告劉駿軒，現被控一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，指他於2026年2月13日，在香港新界元朗天水圍天瑞路天恩邨恩澤樓某室內，抗拒在正當執行職務的警務人員，即一名警員。

獲批准撤回的欺詐罪指，被告涉於2026年2月9日與同年2月11日之間，首尾兩日包括在內，在香港某處意圖欺詐並藉欺騙，即訛稱自己為通利琴行有限公司的代言人，並在網上虛假宣傳折扣，而誘使公眾誤以為該折扣存在並向通利琴行查詢，而導致通利琴行名譽受損。

案件編號：KCCC504/2026

法庭記者：雷璟怡