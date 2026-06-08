啟德體育園再獲國際殊榮 膺「年度最佳場地」 推三重禮遇慶重要時刻

作為香港最大型的綜合體育及休閒娛樂新地標，啟德體育園接連獲得國際獎項認可，並最新於2026 TheStadiumBusiness Awards 中榮獲「年度最佳場地」殊榮。頒獎典禮已於上周三（3日）晚上於英國曼徹斯特老特拉福德球場（Emirates Old Trafford）舉行。該獎項被視為全球體育場館及盛事活動業界的最高榮譽，標誌著香港邁向國際大型盛事樞紐的重要里程碑。

評審高度讚揚 啟德體育園在全球場館脫穎而出

TheStadiumBusiness Awards 2026由來自體育、娛樂、旅遊及款待、票務及場地管理等專業領域的全球業界權威領袖組成的評審團選出。該獎項自2010年創立以來，一直致力表彰全球體育及娛樂場館在規劃、營運及管理方面的卓越表現與創新成就。今屆評審高度讚揚體育園在場館表現、創新、營運管理及顧客體驗等方面的卓越成就，進一步鞏固香港晉身全球體育及大型盛事活動樞紐地位。

該獎項競爭激烈，入圍名單包括多個世界級場館，如曼徹斯特Co-op Live場館、愛爾蘭克羅克公園（Croke Park）、利物浦希爾迪金森體育場（Hill Dickinson Stadium）、墨爾本漫威體育場（Marvel Stadium）及美國新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。體育園於開幕後短短一年迅速成為焦點並表現卓越，在全球舞台上脫穎而出。

啟德體育園推動香港文化、體育及旅遊再創高峰

自去年3月1日開幕以來短短15個月內，啟德體育園迅速重塑本地體育及現場演出活動的發展生態，並成為香港的「主場」。園區至今已舉辦近150項國際及本地大型體育與娛樂盛事，包括標誌性的香港國際七人欖球賽、世界級足球賽事，以及 Coldplay、BLACKPINK 和TWICE 等國際巨星的演唱會，吸引全球旅客雲集香江；啟德主場館及啟德體藝館的使用率接近9成，其中啟德主場館累計接待超過240萬名觀眾人次，票務表現位居全球第三、亞洲第一，成績有目共睹，成功吸納本地及國際市場的龐大需求。

啟德體育園行政總裁金民豪表示，這項國際殊榮對啟德體育園及香港而言是一個重要里程碑，充分肯定啟德體育園致力將香港打造為國際體育、娛樂及文化盛事樞紐的願景。啟德體育園衷心感謝社會各界及合作夥伴一直以來的鼎力支持，成就今日的佳績。啟德體育園將繼續突破界限，為市民及旅客帶來世界級的體驗，讓香港在國際舞台上發光發亮。

啟德零售館推獨家禮遇 與社區分享喜悅

為與市民分享這份喜悅並答謝大眾支持，啟德零售館將於6月12日至7月30日期間推出三重禮遇活動，邀請大眾共同慶祝此重要時刻，禮遇一 「啟德體育園之友」會員掃描場內二維碼可領取港幣$100 電子購物優惠券（名額2,000個，先到先得，送完即止），於指定零售商戶消費滿港幣$900即可使用；禮遇二 會員可透過啟德體育園手機應用程式解鎖更多購物優惠；禮遇三 為響應「票尾經濟」倡議，指定活動的持票人士憑有效門票可享超過30間商戶提供的專屬優惠。

展望未來，啟德體育園將繼續與業界夥伴、政府及社會各界緊密合作，為香港引入更多國際級盛事，鞏固香港作為亞洲首屈一指的全球活動舞台。

圖片來源：啟德體育園