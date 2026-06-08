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青年上樓︱張仁良：置業不需延後人生規劃 何永賢稱多思考資助房屋政策支援年輕人

社會
更新時間：16:13 2026-06-08 HKT
發佈時間：16:13 2026-06-08 HKT

房委會今日（8日）舉行周年特別公開會議。身兼房委會主席的房屋局局長何永賢表示，過去4年用了很大努力提升公屋供應，但強調「房屋不能停步」，科技、居住環境、善用北都契機及鼓勵上進上流，都是當局的努力方向。她同意資助房屋小組委員會主席張仁良所言「置業不需要延後人生規劃，不用限制職涯發展為代價」的目標，並表示未來的資助房屋政策會多想如何支援年輕人。此外，多位委員亦於會上提倡善用北都土地，提升公屋居住面積。

資助房屋核心在市民能否負擔

今年4月接替黃碧如擔任資助房屋小組委員會主席的張仁良表示，資助出售房屋的核心問題在於市民是否能夠負擔。他提到，居屋2025以申請者負擔能力為定價基礎，按市值7折出售的280萬元單位計算，每月供款約11,300元，水平已普遍低於市面上同等面積私樓單位的租金，讓年輕家庭可以用相若的租金支出，逐步累積資產。

張仁良表示，《施政報告2025》中提到的「長者業主樓換樓計劃」及「未補價資助房屋租予白表先導計劃」，將於本月中在資助房屋小組委員會討論。兩項計劃的共同目標是善用資助出售單位的資源，提升整個資助房屋體系的效率，使其逐步成為更務實、更有效率、推動向上流的階梯，同時向年輕人和年輕家庭傳達重要訊息：「置業不需要延後人生規劃，不用限制職涯發展為代價」。

倡提高北都人均居住面積

立法會議員葉傲冬表示，過住土地嚴重短缺，當局限制公屋居住面積是無可厚非，但隨着北都發展釋放3,000多公頃新開發土地，希望當局能把握北都機遇，把位於北都的公屋室內人均居住面積標準，由現行不少於7平方米，提升20%至8.4平方米，同時相應增加較大單位比例。房委會委員陸頌雄則認為，8.4平方米目標依然太小，稱宜「進取少少」，提議北都的人均居住面積標準應以不少於10平方米為目標。

立法會議員梁文廣認為，隨着未來5年總體公營房屋供應較過往充實，有條件亦是合適時機加快屋邨重建 。他提出，制定未來5年的屋邨重建計劃，取代現行逐年檢視、逐年公布的做法，認為若以系統性方式有序籌劃重建，可令居民有掌握重建規劃，策略上亦可協助舊屋邨同區的規劃及興建中的公營房屋項目，及早研究優化作為接收的公屋資源。另外，他又建議當局未來可考慮北都等新發展區作為跨區安置。

何永賢表示，房屋署署長李佩詩將於下次會議中，因應委員的意見作綜合回應。

記者：趙克平

攝影：何君健

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