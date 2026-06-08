偷錢後圖游說事主改口供再拒捕 時任海關關員認3罪 還押待索心理報告判刑

54歲時任海關關員今年3月在健身中心偷竊2,500元後，聲稱拾到事主銀包到警署報失。惟事主發現現金不翼而飛後報案，男關員多次游說事主銷案，更在被截查時拒捕。男關員今於西九龍裁判法院承認盜竊、意圖妨礙司法公正等3罪，主任裁判官蘇文隆押後判刑至6月22日，以索取背景及心理報告。期間被告須還押。

事主得回銀包卻包內2500元不翼而飛

辯方求情指，被告從事公務員約30年，月入約4.8萬元，他因一時貪念而愚蠢犯案。辯方續指，被告會因本案失去工作、長俸，以及現居的職員宿舍，被告重犯機會輕微。

被告曾志豪，承認盜竊、作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為、及抗拒執行職責的警務人員共3罪。案情指被告與事主均是Non Stop 24 Fitness石硤尾分店的會員，他們互不相識。事主於今年3月19日下午健身後，遺漏了銀包在儲物櫃。事主翌日發現銀包不翼而飛，遂致電銀行中止銀行卡服務，銀行表示事主的銀行卡及銀包等在旺角警署。事主到警署檢查後，發現銀包內的2,500元現金不見了，其他物品則仍在銀包內，於是報案。

被告盜取銀包經過遭CCTV拍下

閉路電視片段顯示，被告於3月19日亦身處案發健身中心，他打開事主用過的儲物櫃並拿走事主的銀包，閉路電視拍攝到被告數次打開該銀包，內有現金。進一步調查發現，被告同日曾到旺角警署報告指在健身中心拾到銀包，並交出事主的銀包。當時警員檢查銀包時，不見有現金紙幣。

被告於3月26日被拘捕，於警誡下否認盜竊，聲稱他嘗試物歸原主以及檢查時無見到有現金。事主其後於3月28日收到銀行通知，指被告聲稱拾到其銀包和銀行卡，又著事主致電，被告在通話中表示自己因盜竊被捕。

被告多番聯絡要求事主銷案其後拒捕

在之後數日，被告透過whatsapp不停要求事主銷案，指自己因事件承受巨大壓力。事主無視被告的訊息，被告之後於4月9日在健身中心附近的美益樓外接觸事主。期間被告進一步要求事主銷案，事主不勝其煩聯絡警方以滿足被告要求，而被告透過訊息向事主提供說辭。

警方見事主突然改變主意，心生懷疑遂追問，事主供出與被告的整個交涉過程。被告在4月9日於石峽尾偉智街遊樂場被警員截停，當時他激烈掙扎，導致一名警員跌倒並右手臂受傷，被告最終被制服，警誡下承認曾指示事主撤銷盜竊案件，以及被捕時不知警員身份。

案件編號：WKCC1614/2026

法庭記者：雷璟怡