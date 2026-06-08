每日雜誌‧人物誌｜貢獻45載傳承運動薪火 雷雄德見證體育發展放異彩

香港運動員屢站頒獎台，光芒背後印證體壇發展。學者雷雄德貢獻體育和學術界45載，暢談那些年見證香港起飛的往事：1970年代港足勝星洲、回歸前「風之后」奪金，到啟德體育園順利建成，他滔滔不絕「話當年」，猶如智者說故事。雷熱愛運動，樣樣皆精，難忘高中參與外展訓練，曾獨自在孤島「求生」，啟發他時刻反思和學習；他熱心公益，曾站在師範和社工界的分岔口，至今仍常做義工貢獻。在學生眼中，他亦師亦友，他盼望透過對話把熱衷體育的心傳承，讓體育得以長遠發展。

雷雄德走遍美國，圖為在大峽谷國家公園前留影。 受訪者提供

雷雄德就讀師範學院時練習體操，有板有眼。 受訪者提供

雷雄德近年重返母校香港教育大學執教。 受訪者提供

昔日投身體育行業，以教學為主。雷雄德細說上世紀70年代至今、近50年來的香港體育發展，「我很幸運能經歷這個歷程。」

在殖民地時期，體育屬於「康樂」（Recreation），英方至1967年暴動後才成立康體部門，設置麥理浩徑等長途遠足徑，「讓大家『放電』（release the surplus energy）。」他解釋，體育可以凝聚群眾，惟某程度上釋放民族意識，對宗主國有威脅，「是一個公共管治的議題。」故回歸前未有發展精英運動，基本上是由民間自發，如香港足球會、遊艇會等俱樂部。他說，舊時體育教師主要有兩條出路，一是加入「康樂體育事務處」（康文署的前身），二是投身教育界，「打政府工或教書的薪酬也不錯。」他又言，部分人會任職私人會所管理，或加入志願機構，負責營地管理。

1990年4月，香港康體發展局正式成為法定機構，採用「體育」（Sports）的字眼，增添競技元素，並成立銀禧體育中心（翌年改名為「香港體育學院」至今），「民間與精英運動並行。」回歸前，李麗姍勇奪奧運會金牌，雷雄德坦言為香港爭取到「籌碼」，讓中國首肯國際奧委會和港協暨奧委會的協議，使香港在1997年後以「中國香港」的名義參加國際體育賽事，「從『香港運動員不是垃圾』，到現在揚威全球，背後經歷了很多政策。」

雷雄德（右）身兼多項公職，包括獲委任為體育委員會委員。 受訪者提供

昔日師範畢業的前景光明多樣，雷雄德選擇執教，他坦言，體育由被標籤為「閒科」，到強調專科專教，至現時大學聯招成為「搶手科」，發展空間越來越大。他說，當年在普照書院（即現時「天主教普照中學」）任教，校長給予體育科很大自由度，「只要想做就可以試開新的運動隊。」他難忘撿舊車胎予學生綁在腰間，「土炮」式訓練體能，與幾位體育老師攜手，3年內把田徑隊升至甲級水平，至他放棄教職前往美國深造，學校更取得最佳進步獎，「現時與舊生說起往事，大家也很開心。」

為啟德體育園落成感興奮

眨眼經過45載，雷雄德精選多件體育界難忘事。啟德體育園在去年落成啟用，他回顧指，當年興建體育園區被指是「大白象工程」，後來在立法會工務小組以1票之微通過撥款，至今天因為成功舉辦多場盛事而得到市民愛戴，是無比「幸運」。他坦言，早在千禧年，港府有意申辦2006年亞運會，曾承諾若然成事會在啟德興建體育園區，結果事敗而不了了之，後於相隔17年再受阻撓，他曾游說反對派議員「開綠燈」，「不想政治因素貶低體育和阻礙發展。」

2023年，雷雄德獲頒授榮譽勳章。 受訪者提供

作為體育學者，雷雄德明瞭體育與政治息息相關，但同時要自己理性抽離，以推動發展；體育運動令市民身心健康，為社會發展帶來正能量，助力教育產業和經濟，「做好核心工作才用政治角度去看。」

雷雄德年少時心繫足球，難忘1977年世界盃外圍賽，港隊憑劉榮業射入以1比0戰勝新加坡，「在當時社會十分震撼。」他說，兒時就讀男校，每逢小息皆與同學踢球，「不論資質，大夥兒一起踢。」後來，學校邀請前港足球員郭家明和黎新祥到校教波，他受後者指導下獲益良多，「外界稱呼他為魔鬼教練，其實不是。」他指，那時開始形成「香港隊」的概念，更會入場觀賞球賽。

雷雄德熱愛獨木舟運動。 受訪者提供

雷雄德在高中參與外展訓練，曾獨自在孤島「求生」。 受訪者提供

影響他最深的運動，是中五畢業那年參加外展訓練，接觸獨木舟、帆船、定向、露營和攀石等活動，更曾獨自在孤島「求生」。在野外生存3日，他坦言有水喝，不吃東西也不會死，但處於獨立的環境中，目的在於反思人生，「我不停憶起中小學的點滴……那時愛看哲學書，悟出有知識不代表有智慧。」他說，整個過程跳出了舒適圈，讓他重新認識自己，亦懂得代入別人的角度思考。

熱愛體育運動背後，雷雄德曾站在師範和社工界的分岔口。中三時，他加入了學校社會服務團，至中四常到灣仔聖雅各福群會做義工。他說，當時鄰近的石水渠街會在周日封路，成為兒童遊樂區，「孩童會坐在紙皮上滑下斜坡！」政府曾設有青年實踐計劃，鼓勵年輕人以知識幫助和連結社會，他和同學撰寫計劃書申請資助，盼望於該處舉辦寫生活動。他難忘用打字機打計劃書、邀請鄰校同學做義工、尋找資助喜獲贊助200件活動服、再安排貨車運送……早已為他打好服務社會的基礎，他更因而獲提名灣仔區最佳義工獎，獲得一支金筆作鼓勵。

在學生眼中，雷雄德熱心教學，亦師亦友。 受訪者提供

與學生亦師亦友打成一片

這段50年前的往事，成為一份動力，推動他成為社工。後來，他報讀體育和社工兩科，最早獲得師範取錄，斷定了他往後的道路，「如果遲一步收我，我很大機會做社工了。」在美國進修時，他亦不忘修讀社會學科，至今仍把握機會做義工，貢獻社會，「自強不息，服務人群。」

雷雄德耕耘45載，他笑言，訪問如「長者話當年」，在記者眼中卻是「智者說故事」。在學生眼中，他亦師亦友，他坦言喜歡與學生吃飯喝茶，盼了解下一代的思維，透過對話為他們帶來啟發，「謹記先了解、再認識、後批評。」

「短暫的放下，是一個養精蓄銳的新開始。」雷雄德授予學生多句箴言，又言體育是會隨着時間和人類行為而轉變的文化，盼學生保持觀察社會，計劃將來。

雷雄德中學時期愛與同學一起露營。 受訪者提供

「傳媒之友」樂做主持 向公眾推廣做運動

雷雄德向來有「傳媒之友」的稱號，不論電視、電台和報章也常見到其身影。他憶起，1993年首次接觸傳媒，繼而踏上向報章投稿的道路，再拓展至不同媒介。面對記者的提問，他從不「托手㬹」，對體育發展的歷程和年份更是倒背如流。他笑言，體育運動是其興趣，盼望繼續透過大氣電波和市民互動，感染更多人做運動。

「近來有做運動嗎？」常掛口邊

「近來有做運動嗎？」與雷雄德通話多時，初見面卻如好友重逢。他說，與傳媒結緣，要由一通電話說起，當時有記者來電，邀請他分享運動和戒煙的關係。首次訪問已觸發他思考學術界與社會的關係，有感知識不應局限於校園內，遂開始向報章投稿，培養每天「爬格子」的習慣，後來更有報章邀請他撰寫專欄，「基本上大家說得出的報紙我也寫過。」

雷雄德體育樣樣皆精，早前參與第9屆大學校友高球邀請賽。 受訪者提供

千禧年後，雷雄德受歷史學家麥勁生教授邀請，作客電台節目《東方三博士》，分享體育和健康相關的冷知識，繼而獲監製賞識「開咪」，擔任2004年雅典奧運節目的嘉賓主持，「挺過癮的！」隨後他不時參與電台節目，甚有聽眾緣，「有些人在街上認得我，說我講得好。」至於電視節目，電雄德由午間清淡資訊節目做起，再參與知識型綜藝節目，與「是非精」主持攜手拆解體育界的迷思。

他難忘首次召開記者會，發表有關「運動和醫療開支的關係」的學術研究；2006年渣打馬拉松有選手在賽事途中昏倒身亡，他詳述背後需要注意的事項，「當時社會大眾沒有概念，不知跑馬拉松會跑死。」透過傳遞體育知識與社會互動，他直言，大學受公帑資助，知識應與社會共享，「我有責任把知識帶給大家。」

執教多年，雷雄德接受無數訪問，與眾多記者成為朋友，更有從不運動的傳媒朋友在其鼓勵下開始習跑。他坦言，忙碌與否在乎時間分配，而體育運動是其興趣，故不用死記硬背也能對答如流，盼望繼續分享，讓更多人了解運動的好處。

記者：仇凱瑭