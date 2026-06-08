蔡一鳳追趙薇前夫黃有龍1億中介費 黃有龍一方質疑蔡一鳳訊息造假

亞視前執行董事盛品儒太太蔡一鳳疑多年前為趙薇前夫黃有龍作擔保，協助黃有龍向太陽城集團借款參與賭局，涉款至少6000萬澳幣，事後黃未向蔡支付中介費。蔡一鳳入稟向黃有龍及相關人士追討欠款，連本帶利涉及約1億港元。蔡一鳳今早於高等法院出庭作供，黃有龍一方質疑蔡一鳳曾私下改動訊息截圖，遭蔡一鳳方反對指事前沒有知會法庭將會挑戰訊息不實，因此應視作同意訊息呈堂，被告方無權提出質疑。

原告方指對方從未稱會挑戰訊息不實故無權質疑

原告人蔡一鳳今由大律師林瀚基代表；被告人為Chow Hai Yen及黃有龍，今由大律師鄧建文代表。鄧建文引用2017年7月蔡一鳳微信訊息，當中內容談及「起息」，鄧指訊息之中「無啦啦有個空格」，其他訊息中從未出現，質疑蔡一鳳曾私下改動訊息截圖，蔡一鳳否認。鄧建文又質疑部份訊息字體不一，林瀚基反對指被告方事前沒有知會法庭會挑戰訊息不實，沒有提出任何法證證據，因此應視作同意訊息呈堂，被告方無權提出質疑。

鄧建文指出蔡一鳳誓章中一筆1.43億元款項沒有任何紀錄支持，蔡一鳳今回應指忘記了款項詳情，亦已失去了紀錄。鄧建文質疑蔡一鳳作為會計師，管理如此大筆款項不可能沒有紀錄。蔡一鳳解釋自己只有會計文憑，笑言「賭場啲數真係冇辦法，澳門生態係噉⋯⋯」鄧建文質疑蔡一鳳披露文件時不盡不實，蔡一鳳反駁指已盡其所能提供文件，太多文件不可能全部提供。

案件編號：HCA474/2019

法庭記者：陳子豪