涉巴士上層伸手摸前座女學生胸部 六旬漢被控非禮罪押後訊
更新時間：12:08 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:08 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:08 2026-06-08 HKT
網上日前瘋傳一段影片，一名男子疑似於巴士上層座位，伸手到前座摸一名女學生的胸部。警方其後於港珠澳大橋口岸拘捕涉案65歲五金銷售員，他被控一項猥褻侵犯罪，今被押解到西九龍裁判法院首次提堂。裁判官陳慧敏應申請押後案件至8月3日，以待辯方索取文件及法律意見。陳官拒絕被告的保釋申請，被告須還押候訊，保留8天覆核權利。
被告胡耀成，被控於2026年6月5日，在旺角旺角道近西洋菜南街交界的九龍巴士上層猥褻侵犯另一人，即女子X。被告今身穿淺灰色上衣，戴眼鏡出庭應訊。
案件編號：WKCC2663/2026
法庭記者：雷璟怡
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