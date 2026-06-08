雷雨︱天文台晚上7時50分改發紅色暴雨警告 香港廣泛地區料有每小時逾50毫米大雨

天氣持續不穩定，天文台今日（8日）凌晨一度發出紅色暴雨警告。位於廣東的一道低壓槽會靠近沿岸地區，明日該區有大驟雨及狂風雷暴。

【19:50】天文台改發紅色暴雨警告信號。教育局宣布：學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【19:31】天文台指與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【19:20】天文台發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

【19:00】天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【18:30】天文台指，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，預料會在未來兩三小時影響本港。

【17:00】天文台指位於廣東的低壓槽正逐漸靠近沿岸地區，今晚及明早本港天氣持續不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，預料24小時累積雨量可達100毫米左右。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

【14:55】天文台發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【14:25】天文台發特別天氣提示，指受低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，並預料會在未來一兩小時影響本港。

天文台上午10時發出特別天氣提示，指位於本港以南水域及珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴。其後再於11時表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台料周一餘下時間天氣不穩定

天文台預料，本港今日餘下時間至明早天氣仍然相當不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民請繼續留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。