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雷雨區殺到！天文台料未來一兩小時廣泛地區或受大雨影響

社會
更新時間：14:28 2026-06-08 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-08 HKT

天氣持續不穩定，天文台今日（8日）凌晨一度發出紅色暴雨警告。天文台下午2時25分發特別天氣提示，指受低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，並預料會在未來一兩小時影響本港。

天文台再於下午2時55分發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台上午10時發出特別天氣提示，指位於本港以南水域及珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴。其後再於11時表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台料周一餘下時間天氣不穩定

天文台預料，本港今日餘下時間至明早天氣仍然相當不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民請繼續留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

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