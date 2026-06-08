天文台特別天氣提示：雷雨區正逐漸靠近本港 未來兩三小時雨勢有時頗大及有狂風雷暴

天氣持續不穩定，天文台今日（8日）凌晨一度發出紅色暴雨警告。天文台指出，受一道廣闊低壓槽及活躍西南氣流影響，本港以南水域持續有雷雨區發展，並有機會在今日日間影響本港。

天文台上午10時發出特別天氣提示，指位於本港以南水域及珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民請繼續留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

天文台料周一餘下時間天氣不穩定

天文台預料，本港今日餘下時間至明早天氣仍然相當不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民請繼續留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。