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狗隻入食肆︱保險界研推寵物第三保 業界指可附加保障傷人毀物︱新聞追擊

社會
更新時間：08:05 2026-06-08 HKT
發佈時間：08:05 2026-06-08 HKT

容許狗隻入食肆的措施即將生效，寵物資訊平台「毛孩街」創辦人陳國亨稱，現時寵物保險只是醫療保險，得悉有保險公司正研究寵物第三者責任保險，惟要研究責任釐清問題。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，現時寵物保險保單已可加入附加保障，涵蓋寵物傷人和毀壞物品的保障，而現時食肆的公眾責任保險已可覆蓋狗隻進入食肆所需。

餐廳或需閉路電視助釐清責任

陳國亨表示，市面可購買的寵物保險大多屬醫療保險，例如寵物意外傷人則不在受保範圍，他得悉有多於一間保險公司正在研究推出寵物第三者責任保險，其中需釐清責任問題，包括狗隻互咬、狗隻傷人或狗隻帶菌到食物導致他人中毒等情況中責任誰屬。他指，未來餐廳或需可能要安裝閉路電視，協助釐清事發責任。

羅少雄相信，寵物保險市場潛力龐大，未來貓狗外出機會更多，涉及人命傷亡和毀壞物品風險增加，寵物主人有將轉介賠償責任至保險公司的需求，便會有寵物第三者保險的產品出現。他稱，現時寵物保險亦可透過購買附加保障，獲取類似第三保的保障，只要證明狗主沒有犯錯，責任屬於寵物，便由保險公司負責賠償，惟需留意保額上限是否足夠。餐廳方面，羅少雄指，現時食肆一般會購買的公眾責任保險已足夠覆蓋狗隻進入食肆新政策的情況。

除寵物保險外，陳國亨補充，寵物頻密外出，寵物美容需求亦隨之增加，商場亦會受惠寵物友善餐廳帶來的人流。

記者：曾偉龍

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