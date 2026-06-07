天文台下午4時取消黃色暴雨警告 歷時一小時

天文台今早（7日）發特別天氣提示，受一道廣闊低壓槽影響，未來一兩日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民出門前請留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

天氣︱下午發出黃雨警告歷時一小時

天文台下午1時50分發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展並逐漸靠近，預料未來一兩小時本港驟雨增多及有狂風雷暴。市民請留意天氣變化。其後再於下午2時45分表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，並於下午3時發出黃色暴雨警告，黃雨維持一小時後於下午4時取消。

天文台指，一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱。驟雨逐漸增多，稍後部分地區雨勢頗大。吹輕微至和緩西南風。

展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。本周中期驟雨逐漸減少。