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機管局：有信心今年機場客運量可達7000萬人次 服務「若香港人都滿意，世界各地人士都會滿意」

社會
更新時間：11:09 2026-06-07 HKT
發佈時間：11:09 2026-06-07 HKT

香港機場管理局代表日前隨行政長官李家超率領的代表團訪問中亞，期間分別與哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦的航空合作夥伴簽署兩份諒解備忘錄，國泰航空亦將於明年初開通每周三班直飛哈薩克阿拉木圖的航線。機管局主席林天福表示，開拓中亞市場不僅有助客運，在戰略上更有望將中亞打造成連接亞歐的「新貨運樞紐」及「空中絲綢之路」。他又指，有信心今年機場客運量可達7000萬人次。

林天福今早（6月7日）在電台節目表示，政府近年積極為香港爭取航權，這對配合三跑道系統的發展至關重要。他強調，中亞航線的開通，其戰略價值甚至大於單純開發新市場。

機管局：中亞貨運量激增5倍

他解釋，以往香港有約13%的貨運量需經中東轉機至歐洲等地。但近期受中東戰局影響，今年3、4月經中東的貨運量一度大跌3至4成。歐美市場對香港極為重要，尤其是美國關稅問題打亂全球供應鏈，受俄羅斯領空限制及中東局勢影響，中亞正好填補了這個空缺。現時每周有15班貨機來往本港與中亞兩國。

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林天福指出中亞航線潛力優厚。今年首五個月，由哈薩克及烏茲別克飛抵香港的貨運量達3,300多噸，較去年同期的約700噸激增近5倍，目前歐洲和中亞貨運公司來港的貨運公司，從17間增至29間，如果明年再加大航線，預計貨量可超過1萬噸。

拓中亞成新貨運樞紐

而中亞航點北面是俄羅斯，南邊是中東，可成為香港來往歐洲貨運的新渠道，未來的中亞有望成為「另一個中東」，擔當亞歐貨運的重要樞紐。

客運方面，林天福指中東局勢對客運影響相對微弱，因經中東轉機的旅客僅佔約2.5%。他透露，去年香港國際機場客運量達6100萬人次，按年大增15%，增長率居全球主要機場之首。今年首四個月的客運量亦在高基數下再增長13%。

有信心今年客運量達7000萬人次

現時本港機場連接220個航點，有超過140間航空公司營運，整體客量已非常接近2019年水平，部分主要航線甚至已超越疫前。林天福指，近期飛往歐洲機票價格高昂，反映市場需求依然十分旺盛。他對今年客運量達7000萬人次充滿信心，形容這將是一大「強心針」。

至於香港國際機場在Global Travel Awards 2026中，從全球眾多機場中脫穎而出，榮膺「全球最佳機場」殊榮。林天福指，機管局多年來都是腳踏實地做好服務及配套，令旅客感到舒適、方便及滿意。他笑言：「你知啦，香港人好有要求，所以我相信香港人都滿意的話，世界其他人就應該都滿意」。

在科技應用上，香港國際機場亦領先全球。林天福指，機場自2022年起已全面落實「人臉識別」技術，旅客從辦理登機到上飛機均無需反覆出示護照；而全面採用的新型安檢系統更免卻了旅客從行李中取出電腦及液體的煩惱，大大減輕了旅客的出行焦慮。

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