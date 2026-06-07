雙非兒腦癱案︱研訊結案陳詞 控方批涉事醫生供詞荒謬 未盡謹慎責任已構成「專業失德」

雙非嬰兒腦癱案，醫委會今日（7日）繼續研訊，是日進入結案陳詞階段。代表醫委會的資深大律師呂世傑表示，由於雙方證供有衝突，故只能採納護士何潔霞（音譯）或涉案醫生薛守智其中一方的的證言。他又批評薛的證言荒謬，質疑薛在病人有機會出現嚴重的「新生兒癲癎」後，仍選擇不回醫院，是未有盡醫生謹慎責任。

家屬：證據已相當清晰 如判決未如理想不排除司法覆核

男童父親黎志堅出席旁聽。他於會前向傳媒表示心情複雜，「唔知結果係點，希望有個好結果，畀返個公道遠建（案中男嬰）」。他認為現時證據相當清晰，「事實係點樣好明顯」，又指若判決結果未如理想，不排除會提出司法覆核。

控方：被告住所與醫院只差15分鐘路程 也無趕回醫院

內地夫婦黎志堅及彭紅英，2009年到浸會醫院產子，疑因醫生未篩查乙型鏈球菌，最終導致兒子黎遠建腦癱，四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生，其中一名涉事醫生薛守智的紀律研訊原訂2016年7月舉行，薛一方當時申請押後研訊獲批，前後拖延近15年。醫委會研訊小組去年決定，案件拖延時間過長，對被告「不公」，同意永久擱置研訊，引起社會譁然。政府介入後，醫委會主動覆核決定，今年4月起重啟聆訊。

薛守智被指於2009年12月22日，當其病人、初生男嬰黎遠建在凌晨3時31分出現首次「新生兒癲癎」時，未有盡其專業責任。

呂世傑說，本港法例中未有詳細為「醫生專業行為失當」下具體定義，而英國的相關案例會講求事件的嚴重性；加拿大的相關判決中則提到，醫生應先考慮病人最嚴重後果的可能性。今次案件中，腦膜炎與癲癎有不少共通之處，癲癇是較罕見的情況，而腦炎更是嚴重後果，需要由醫生親自診斷，惟即使薛的住所與醫院僅距15分鐘路程，卻未有就病人最嚴重後果作優先考慮而即時趕回醫院。

呂又反對辯方其中一個觀點，稱委員會不能「事後孔明」看待醫生應作出甚麼行為。他說，醫生需對病人作出合理的護理，認為若低於社會對醫生的合理期望，則可能涉及專業失德。

案例指無論護士有否盡責 也不能為醫生責任開脫

對於辯方質疑事件中護士通知醫生時未有提供所有資訊，影響醫生診治，呂引述一宗涉及手術後遺留棉花的案件，該案的辯方指，雖醫生具謹慎責任不能遺漏棉花，但同時護士亦有於術後點算物料的責任。而法庭就清楚指出，醫護各有責任，各司其職，而護士是否盡其責任，亦對醫生無影響，不能因為護士無數棉花而開脫。就算護士無做某些事，醫生本身亦對病人有其責任，若懷疑涉及癲癇，醫生的謹慎責任應回醫院為病人檢查。

辯方稱護士未提供所有資訊 否認護士提及男嬰「好似想抽筋」

薛作供時否認護士何潔霞（音譯）曾向他表示「佢（涉案男嬰）好似想抽筋喎」，又指護士是按其醫囑才為嬰兒供氧。呂引述一段病人家屬與薛的錄音，當中薛提到「4點半話畀我聽懷疑抽筋」、「我唔知係唔係」，家屬問「抽筋還要懷疑嗎？你的護士、姑娘唔知道係抽筋嗎？」薛答「佢就係懷疑」，呂認為薛的說法有問題。

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