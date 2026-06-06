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湯文龍：法律制度具穩健及前瞻性 為推動創新與促進可持續發展基石

社會
更新時間：12:42 2026-06-06 HKT
發佈時間：12:42 2026-06-06 HKT

香港律師會會長湯文龍隨同由行政長官李家超率領的商貿代表團，於烏茲別克斯坦塔什干進行歷史性訪問。湯文龍周四（6月4日）在烏茲別克斯坦工商會會議上發言時，引用習近平主席所言：「法治是最好的營商環境。」穩健而具前瞻性的法律制度，是吸引投資、推動創新與促進可持續發展的基石。

湯文龍表示，法律的確定性、透明度與公正性，不僅為外資提供信心與保障，更為所有商業活動提供不可或缺的制度支撐。香港的制度優勢與發展經驗正好印證這一點。憑藉備受信賴的法律制度、穩固的普通法基礎，以及具國際視野與專業誠信的法律專業群體，香港將繼續發揮「超級增值人」的角色，促進國際投資與跨境爭議解決。

冀透過制度對接與優勢互補

隨後代表團訪問烏茲別克斯坦資訊科技園，深入了解其監管沙盒、知識產權保護、稅務優惠及個人資料保障等制度設計，充分體現科技創新必須建基於完善法律框架之上。該國計劃成立並採用普通法制度的塔什干國際金融中心（TIFC），亦將進一步提升法律確定性與國際競爭力，為外國投資者創造更可預期的營商環境。

訪問期間，代表團亦與烏茲別克斯坦總理阿卜杜拉．尼格馬托維奇．阿里波夫會面，就資本市場互聯互通、基建融資及綠色金融等領域深化合作交換意見，並期望透過制度對接與優勢互補，實現互利共贏。同時，律師會持續推動法律科技及人工智能的負責任應用，透過發佈人工智能立場文件及推行「知悉、參與、實踐」三階段策略，確保創新在法治、公平與問責的框架下穩健發展。憑藉香港穩固的普通法基礎及具國際視野的專業群體，律師會將繼續在「一帶一路」倡議下促進制度合作與跨境爭議解決，為區域發展奠定更堅實的法律基建。

與學生交流被他們自信與開放視野深感鼓舞

行程期間，湯文龍亦與剛抵達烏茲別克斯坦參加 AL Khwarizmi International Mathematical Olympiad 的學生交流。這項國際數學奧林匹克匯聚來自烏茲別克斯坦及多個中亞國家的優秀青年學子，展現區內新一代在數學、科學與人工智能領域的卓越潛力與創新思維。湯會長對他們對知識探索的熱誠、自信與開放視野深感鼓舞。這次交流展現中亞地區蓬勃向上的創新動能，也令人深刻感受到教育、科技與制度建設交織所孕育的未來希望。
 

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