兩蚊兩折｜孫玉菡：僅約450人用量超過240程 不推行「限程做法」是實事求是

政府於4月3日起實施新安排，由過往「二元優惠計劃」調整為「兩蚊兩折」。原訂第二階段每月限搭240程的方案將於明年4月實施。勞福局昨日（5日）宣布，綜合考慮，當局決定不會推行限程方案。

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兩蚊兩折｜勞福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月僅450人受影響 惟更新系統涉款3000萬

每月超240程使用者僅450人 殘疾人士佔22%

勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）在活動後會見傳媒表示，不推行「限程做法」是實事求是，又指推行兩蚊兩折首月補貼減近7千萬。他指出目前全港共有270萬名「樂悠咭」用戶，每月使用超過240程的用戶僅約450人，佔整體比例極低。

孫玉菡指出，在270萬名用戶中，有14萬人為殘疾人士，佔整體約5%。但在每月使用超過240程用戶當中，殘疾人士卻佔高達22%。經當局了解，殘疾人士需要轉乘或使用不同服務，故在現實生活中有實際超額需要。

調校系統更新費高達3000萬 公帑運用上「唔係好划算」

另一方面，孫玉菡解釋，若要限乘方案，須在本月決定，因政府最遲須於實施前10個月着手進行系統更新及實地測試。最新估算顯示，修改系統、重新調校閘機及處理全港約1.8萬部八達通實體機的實地測試等，預計更新費用高達3,000萬元。

孫玉菡表示，鑑於每月超額用戶數量穩定維持在450人左右，推行限乘方案每年實際上僅能為政府節省數十萬元。相較於3,000萬元的系統更新成本，認為在公帑運用上「唔係好划算」。

被問及實施「兩蚊兩折」後成效時，孫玉菡表示，比較實施「兩蚊兩折」前一個月及實施後第一個月，當局在該方面的補貼減少6900萬元，每程補貼亦由大約4.9元減至4.5元，相信措施有助解決長車短搭的問題。

記者、攝影：李健威