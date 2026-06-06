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狗隻入食肆｜截至昨日接逾2000宗申請  首階段設不多於1000名額將抽籤分配

社會
更新時間：11:17 2026-06-06 HKT
發佈時間：11:17 2026-06-06 HKT

食環署正接受食肆提交容許狗隻進入的申請，下周一（6月8日）將截止提交申請，署方表示，截至昨日（6月5日）下午6時止，已接獲超過2000宗申請，首階段設有不多於1000個名額，由於申請數目多於1000宗，食環署會進行抽籤分配名額。

食環署發言人提醒，食肆經營者必須於6月8日晚上11時59分或之前，以電子方式完成提交申請。而申請程序簡便，有意申請的食肆可透過食環署專題網頁，以電子方式提交申請。

食環署指，除火鍋店、烤肉店（包括鐵板燒、韓式燒烤等）及面積少於20平方米的食肆外，所有持有正式牌照的食肆均可申請容許狗隻進入。

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