天氣｜天文台晚上7時55分改發紅色暴雨警告信號 香港廣泛地區每小時雨量逾50毫米

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台在晚上7時55分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

教育局宣布學校應採應變措施確保學生安全，正在上課的學生應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下方讓學生回家。

天文台於下午6時45分發出黃色暴雨警告信號表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台於晚上7時05分發特別提示，指與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，是否需發紅色暴雨警告信號，需視乎該雷雨區發展，市民需保持警覺。

天文台下午4時30分發天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，未來兩三日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。星期一及星期二（6月8及9日）雨勢有時頗大。市民出門前請留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

天文台又預料，強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

在上午八時，位於台灣附近的熱帶低氣壓集結在鹿兒島之西南約980公里，預料向東北移動，時速約30公里，橫過琉球群島一帶。

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約32度。吹輕微至和緩南至西南風。

展望未來兩三日間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，高溫天氣緩解。