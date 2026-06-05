蔡一鳳追趙薇前夫黃有龍1億欠款 原告方：蔡為黃擔保借款 黃事後未付中介費

亞視前執行董事盛品儒太太蔡一鳳疑多年前為趙薇前夫黃有龍作擔保，協助黃有龍向太陽城集團借款參與賭局，涉款至少6000萬澳幣，而事後黃有龍涉未有向蔡支付中介費。蔡遂入稟高院向黃有龍及相關人士追討欠款，連本帶利涉及約一億港元。案件今開審，被告方指黃有龍是向太陽城集團借款，即使要追討款項亦應由太陽城一方處理。暫委法官鄺嘉彤押後案件至下星期一續審，料蔡一鳳將出庭作供。

原告人蔡一鳳，今由大律師林瀚基代表；被告人為Chow Hai Yen及黃有龍，今由大律師鄧建文代表。

蔡一鳳曾為黃有龍擔保借款6000萬澳元賭博事後未收中介費

原告方開案陳詞透露，於2015年至2016年期間，黃有龍藉蔡一鳳作擔保，向太陽城集團借款及在澳洲皇冠賭場參與賭局，涉款至少6000萬澳幣，而事後黃有龍並未向蔡一鳳支付中介費；在2016年1月，太陽城集團創辦人周焯華曾在一個「三方對數」的場合，要求黃有龍「砌夠」2.2億元給皇冠賭場一方。被告方則指，黃有龍是向太陽城集團借款，蔡一鳳只是中介角色。

趙薇前夫黃有龍指心臟問題，不能坐超過3小時飛機，故要求以視象方式遙距作供。資料圖片

黃有龍稱有心臟問題不能搭超過3小時飛機望以視象遙距作供

另外，黃有龍一方向法庭提出申請，希望讓黃有龍以視象形式遙距作供，因為黃有龍有心臟問題及不能乘搭超過3小時的飛機。惟鄺官認為，黃有龍提供的醫療資料較簡單，甚至連負責醫生的專業資格也欠奉，並未達到遙距作供的標準，故不批准黃一方的申請。

案件編號：HCA474/2019

法庭記者：王仁昌