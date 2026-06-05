宏福苑聽證會︱第5輪本月22至25日舉行 6.8起可網上預約旁聽 預計仍有下一輪

大埔宏福苑火災獨立委員會新一輪聽證會將於本月22至25日舉行。獨立委員會今日（5日）公布，將於6月22日、6月24及25日進行第5輪共3場聽證會，公眾人士可於6月8日上午10時至6月11日上午10時期間透過網上系統，選取及預約登記有意旁聽的場次。

主場地和兩個轉播區提供360個旁聽名額 一半優先予宏福苑居民

聽證會於上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳進行。委員會會在第5輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供，部分作供會以英語進行。展城館現場設有廣東話、普通話和英語即時傳譯。委員會將適時於其網頁公布每場聽證會會出席作證的證人具體名單。

聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。為能讓更多公眾人士出席旁聽，聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。

為免公眾人士長時間在場外排隊輪候，及讓有意旁聽者在聽證會當天前可確實知悉是否已取得旁聽名額，就第5輪聽證會，公眾人士（包括宏福苑居民）須於6月8日上午10時至6月11日上午10時期間，透過網上預約（eform.cefs.gov.hk/form/ic-hearing/tc/），選取有意旁聽的日子（可選取一場或多場），並遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

按現時計劃，委員會預計仍有需要舉行聽證會，相關詳情（包括具體日期，以及公眾旁聽預約安排）會另行公布。

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行政長官就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，審視火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。委員會於2025年12月19日正式展開工作。聽證會自3月19日開始，至今已進行了4輪24場。委員會在聽證會中，就職權範圍中所列事項聽取證據，並透過證人的口述證供、書面陳述，以及以其他方式提交的證據，釐清相關事實，作為日後撰寫報告及提出建議的重要基礎。