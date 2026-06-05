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競委會主席翟紹唐首晤傳媒：圍標刑事化修例方案目標9月出爐 今年提交立法會

社會
更新時間：15:16 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:16 2026-06-05 HKT

競爭事務委員會新任主席翟紹唐今日(5日)首次與傳媒會面，表示正與政府不同部門及大律師公會緊密聯繫，計劃就圍標罪行刑事化提出修訂《競爭條例》建議 ，目標今年9月有方案，並於今個立法年度提交立法會。他又提到，競委會曾在2017年發表針對香港車用燃油市場的研究報告，競委會將再進行研究，「詳細我未必可在這裡跟大家分享，但我們希望大家可以看清，究竟現在油價方面，實際情況如何，還有甚麼我們可以建議改善，可以确保在油價方面不會有反競爭行為。」

他又提到，競委會曾在2017年發表針對香港車用燃油市場的研究報告，競委會將再進行研究。資料圖片
他又提到，競委會曾在2017年發表針對香港車用燃油市場的研究報告，競委會將再進行研究。資料圖片

競委會會後補充，作為執行《競爭條例》的機構，競委會的工作是做好準備。對於現時社會廣泛討論是否將相關行為刑事化以及如何刑事化，競委會會與政府保持緊密聯繫，亦必須考慮獨立委員會的建議。至於如何修改條例、何時遞交修例建議予立法會，以及何時完成修訂，皆屬政府的決定。

記者：蕭博禧

攝影：盧江球

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