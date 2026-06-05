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涉屯馬綫車廂上非禮女子 中年核數師獲准保釋8.14再訊

社會
更新時間：11:51 2026-06-05 HKT
發佈時間：11:51 2026-06-05 HKT

中年核數師涉嫌於前年8月乘搭屯馬綫時，在車廂內非禮一名女子，被控猥褻侵犯罪。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後至8月14日，待向控方索取文件，獲裁判官吳卓樺批准，期間被告准以1000元現金保釋候訊，另須居住在報稱地址。

47歲被告陳力恆，被控於2024年8月2日，在紅磡何文田站與紅磡站之間屯馬綫某車廂內猥褻侵犯另一人，即女子X。

案件編號：KCCC1566/2026
法庭記者：黃巧兒

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