律師會與烏茲別克斯坦共和國律師協會簽訂諒解備忘錄 推動兩地法律合作

香港律師會（「律師會」）會長湯文龍昨日(4日)繼續隨同由行政長官李家超率領的商貿代表團，於烏茲別克斯坦塔什干進行歷史性訪問。訪問期間，律師會與烏茲別克斯坦共和國律師協會正式會面並交換諒解備忘錄。

深化兩地法律制度交流 探討金融中心合作機遇

烏茲別克斯坦共和國律師協會成立於2008年，為該國律師的自我監管機構，負責制定及執行專業道德標準，目前代表逾7,000名律師及4,000家律師事務所。會面期間，湯文龍與該會主席 Shukhrat Sadikov 就兩地法律制度進行了深入且具前瞻性的交流。

雙方重點探討了烏茲別克斯坦政府計劃成立「塔什干國際金融中心」（Tashkent International Financial Centre）的願景，並就該中心為塔什干營商環境、國際商事法庭及國際仲裁中心等法律服務所帶來的龐大合作機遇交換意見。Shukhrat Sadikov 對香港卓越的法律制度，以及律師會的悠久歷史與架構表示高度讚賞。湯文龍更即席誠邀 Shukhrat Sadikov 於明年訪港，出席律師會120周年慶典；邀請獲欣然接受，期望能促進更緊密的專業交流，為兩地法律服務發展注入新動力。

特首見證備忘錄交換 肯定香港法律服務優勢

同日晚上，在香港特區政府及香港貿易發展局主辦的商務晚宴上，雙方在行政長官李家超先生的見證下，舉行諒解備忘錄交換儀式。李家超在致辭中特別提到此份備忘錄的簽署，並強調香港在法律服務方面積累的深厚而悠久的經驗，以及備受尊崇的司法制度，讓香港正迅速發展成為國際法律及爭議解決服務中心。

發揮香港優勢 支援企業開拓國際市場

隨著企業加速拓展海外投資，市場對具備國際視野及實務經驗的法律專業人士需求與日俱增。香港目前擁有約14,000名本地律師及900多家本地律師行，具備絕對優勢為烏茲別克斯坦企業開拓國際市場提供全方位支援，涵蓋跨境併購、投資與融資、知識產權保護、保險及爭議解決等多元化專業法律服務。

延續中亞合作 建立全球法律網絡

連同是次簽訂的備忘錄，律師會至今已與來自34個司法管轄區的52個律師協會及法律機構，合共簽訂了55份諒解備忘錄，成功建立廣泛而穩健的環球法律網絡。深化與全球夥伴的合作，並積極拓展跨境法律服務及爭議解決的新機遇，進一步鞏固香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的不可替代角色。

此次合作承接了律師會早前與哈薩克斯坦共和國國家律師協會，以及於2022年6月與阿斯塔納國際金融中心管理局簽署的諒解備忘錄。律師會將乘勢而行，延續與中亞地區同業的緊密交流。

