收工注意︱天文台：傍晚驟雨為屯門荃灣帶來逾10毫米雨量 港島西部雨量達50毫米

廣東地區極端酷熱。天文台表示，下午天文台錄得最高氣溫34.6度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來最熱的芒種，而上水更錄得36.9°C。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。下午5時15分，天文台發特別天氣提示，預料本港在短期內可能受冰雹影響。

天文台在下午5時45分發出特別天氣提示，指高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大。

天文台傍晚6時10分再發特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

傍晚驟雨為屯門荃灣帶來逾10毫米雨量 港島西部雨量更達50毫米

驟雨及雷暴正影響廣東。本港方面，傍晚的驟雨為屯門及荃灣帶來超過10毫米雨量，而港島西部的雨量更達50毫米。在下午6時，位於台灣附近的熱帶低氣壓集結在高雄之東北偏東約140公里，預料向東北移動，時速約22公里，橫過琉球群島一帶。

上水錄36.9°C

天文台在今早（5日）7時45分發出酷熱天氣警告，並發出特別天氣提示指天氣極端酷熱及高溫天氣持續。根據九天天氣預報，天文台預料未來九天均有驟雨，周日（7日）及周一（8日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台預料下午部分時間有陽光，極端酷熱，氣溫介乎28°C至35°C，局部地區有驟雨及狂風雷暴。稍後大致多雲，驟雨增多。吹和緩西至西南風。

勞工處在中午12時發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高。

明日起連落9日雨

一道廣闊低壓槽會在明日（6日）至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。根據九天天氣預報，明日（6日）起開始落雨，且連落9日雨，當中周日（7日）大致多雲，氣溫介乎26°C至30°C，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大；周一（8日）有驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎26°C至29°C，雨勢有時頗大；另外周二（9日）多雲，間中有驟雨及雷暴。初時部分地區雨勢較大。而周三（10日）則多雲，氣溫介乎25°C至28°C，間中有驟雨，局部地區有雷暴。天文台又預料一股偏東氣流會在下周中至後期影響廣東東部沿岸，該區仍有幾陣驟雨。

另外，在正午12時，位於台灣附近的熱帶低氣壓集結在高雄之東北偏東約70公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過台灣南部。