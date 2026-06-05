天氣極端酷熱｜天文台錄34.6°C 創今年最高氣溫及有記錄以來最熱芒種

廣東地區極端酷熱。天文台表示，下午天文台錄得最高氣溫34.6度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來最熱的芒種，而上水更錄得36.9°C。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。

上水錄36.9°C

天文台在今早（5日）7時45分發出酷熱天氣警告，並發出特別天氣提示指天氣極端酷熱及高溫天氣持續。根據九天天氣預報，天文台預料未來九天均有驟雨，周日（7日）及周一（8日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台預料下午部分時間有陽光，極端酷熱，氣溫介乎28°C至35°C，局部地區有驟雨及狂風雷暴。稍後大致多雲，驟雨增多。吹和緩西至西南風。

勞工處在中午12時發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高。

明日起連落9日雨

一道廣闊低壓槽會在明日（6日）至下周中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。根據九天天氣預報，明日（6日）起開始落雨，且連落9日雨，當中周日（7日）大致多雲，氣溫介乎26°C至30°C，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大；周一（8日）有驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎26°C至29°C，雨勢有時頗大；另外周二（9日）多雲，間中有驟雨及雷暴。初時部分地區雨勢較大。而周三（10日）則多雲，氣溫介乎25°C至28°C，間中有驟雨，局部地區有雷暴。天文台又預料一股偏東氣流會在下周中至後期影響廣東東部沿岸，該區仍有幾陣驟雨。

另外，在正午12時，位於台灣附近的熱帶低氣壓集結在高雄之東北偏東約70公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過台灣南部。