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天氣｜日間天氣極端酷熱 天文台料市區35度 新界區高達36、37度

社會
更新時間：09:30 2026-06-05 HKT
發佈時間：09:30 2026-06-05 HKT

位於台灣附近的熱帶氣旋會在未來一兩日移向日本以南海域。而受其下沉氣流影響，今日廣東地區風勢微弱，極端酷熱，而高溫觸發的雷雨會影響該區。酷熱天氣警告仍然生效，天文台料部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後有幾陣狂風雷暴。吹和緩西至西南風。

明日起連結8日雨

一道廣闊低壓槽會在週末至下週中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。根據9天天氣預報，明日起開始落雨，且連落8日雨，直到下周六(13日)仍然下雨，當中周一(8日)有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；另外周二(9日)多雲，間中有驟雨及雷暴。初時部分地區雨勢較大。而周三(10日)則多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。天文台預料一股偏東氣流會在下周中期影響廣東東部沿岸。

另外，在上午8時，位於台灣附近的熱帶低氣壓集結在高雄之東南約20公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過台灣南部。
 

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