Save Lily｜DNA若證親生會交還父母？瑞典當局：由家庭法院決定

「Save Lily」事件轟動全港，未婚香港男女曾先生及關小姐，其在芬蘭家中分娩、因健康情況被瑞典強制接管照顧長達三年的次女Lily，由於至今在當地仍沒有出世紙，事件一直陷入僵局。這對父母在警方扣留期間，態度終於軟化，除了首肯進行檢測以證實其今年4月在港出生幼子的親子關係外，昨日（4日）更簽署同意書，答允將其DNA數據送往瑞典，用作驗證與次女Lily的關係。瑞典地方政府回覆查詢時則表示，家庭法院將會審查社會服務部門提交的評估報告，以及舉行聽證會等，以決定兒童是否應受監護令管轄。

瑞典政府拒評個別個案 稱嚴格遵循「兒童最大利益」原則

曾先生及關小姐2023年由瑞典返港後，開設了名為「Save Lily」的社交平台專頁，要求瑞典當局交還女兒。今年4月，關小姐在本港家中分娩誕下幼子Danny，但此前二人一直拒絕提交DNA檢測以證實親子關係，因而一直沒法為Danny領取出世紙。本周二（2日），警方終以涉嫌「疏忽照顧兒童罪」拘捕二人。周三（3日），警方、入境處及社署舉行記者會，指被捕二人同意抽取DNA樣本跟男嬰作比對。周四（4日），據悉經DNA樣本比對後，證實男嬰與被捕男女具血緣關係。

隨着幼子身份獲得核實，這對父母今日亦正式簽署同意書，同意由香港警方將兩人的DNA數據送往瑞典，藉此驗證與次女Lily的親屬關係，為爭回女兒跨出關鍵一步。

外界密切關注，若最終DNA報告證實Lily與這對香港男女具血緣關係，瑞典當局會否安排Lily回港。瑞典林雪坪（Linköping）政府在接受香港傳媒查詢時表示，基於「兒童最大利益」是瑞典社會服務部門必須遵循的一項基本法律原則，故不會評論個別個案。

林雪坪政府補充解釋，當局 介入個案前一般會有嚴格評估，通常會先提供家庭支援等自願性措施。只有當「情況嚴重到兒童需要進一步保護，且自願性服務已不足以防止兒童身心發展受影響時」，才會向法庭申請照顧令。屆時，社會福利委員會將決定市政府是否應根據照顧令申請保護令。在絕大多數的情況下，照顧者均有機會參加委員會的會議，若委員會最終決定申請保護令，案件將發送至家庭法院處理。

若不滿裁決可上訴 兒童及照顧者全程獲支援

當局進一步闡述當地的司法程序，指出家庭法院將會審查社會服務部門提交的評估報告，以及照顧者及其律師提交的文件，而該名兒童亦會擁有專屬律師。法院會舉行聽證會，讓所有當事人陳述對兒童現況的看法，並裁定該兒童是否應受監護令管轄。

若當事人不滿意法院的裁決，可向高等法院提出上訴，高等法院將會重新審理案件，並於舉行新聽證會後作出裁決。在整個訴訟過程中，兒童及照顧者均有權獲得公設辯護人的法律支援。